Fiscalía pide que Dani Alves permanezca en prisión tras pruebas de ADN

El caso Dani Alves siue su marcha en Barcelona, donde ahora la Fiscalía pidió a la Audiencia que mantenga al futbolista en prisión, utilizando como recurso las pruebas de ADN que se encontraron del jugador, esto mientras la defensa sigue cuestionando la versión de la mujer que habrían sido agredida sexualmente.

En la sección tercera de la Audiencia de Barcelona, celebrada el jueves 16 de febrero la vista por el recurso que la defensa de Alves presentó contra la decisión de la jueza, por enviarlo a la prisión sin fianza por el delito de violar a una mujer el pasado 30 de diciembre.

Te recomendamos: Encuentran restos de ADN de Dani Alves en joven que denunció al futbolista

De acuerdo con EFE, en la vista que se celebró a puerta cerrada con la intención de proteger la intimidad de la víctima, los abogados de Dani Alves piden la libertad condicional del ex jugador de los Pumas e insistieron que tiene arraigo suficiente en España, lo que garantiza que no saldrá del país, además de cuestionar la versión de la mujer, quien no presenta lesiones vaginales.

Sobre la vesrión que ahora utiliza la defensa del deportista carioca, insistió que las relaciones sexuales fueron consentidas, basandose en que la mujer no presenta alguna lesión vaginal, además de las imágenes que se mostraron en la cámara previo a los hechos.

De esta manera, el abogado de Dani Alves declaró que que sí hubo penetración vaginal, algo que en un principio se había negado, y que quedó desmentido una vez que se realizaron las pruebas biológicas, donde se encontraron restos de semen.

Sobre la parte acusadora, se afirma que un recurso que utilizan es que Dani Alves salió de la discoteca a unos centímetros de ella sin interesarse, pese a que la víctima estaba alterada y llorando por lo que pasó en el baño de la discoteca.

Parte acusadora cree que podría huir en avión privado

Uno de los temas que se debaten sobre si Dani Alves debería o no recibir la libertad bajo fianza es que el futbolista podría huir del áís, algo que argumenta la parte acusadora el brasileño podría hacer.

De acuerdo con la parte acusadora, el futbolista administra dos sociedades en España y que la quincena de empresas que tiene en Brasil -en las que la acusación particular se basó para probar que dispone de elevados recursos económicos- tienen un capital mínimo, prácticamente simbólico.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Será en los siguientes días cunaod la Audiencia de Barcelona decida si Dani Alves queda en libertad conidiconal, a la espera de un juicio, donde se podrían fijar medidas cautelares que propuso la defensa, que son: pulsera telemática, retirada de pasaporte, la fianza que sea necesaria y comparecencias incluso diarias ante el juzgado.

Nota publicada en ESTO