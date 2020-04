Futbolistas de la Roma renuncian a cuatro meses de salario ante crisis por Covid-19

Los jugadores de la AS Roma y su entrenador Paulo Fonseca renunciaron a cuatro meses de salario, anunció este domingo el club de la capital italiana, golpeado por las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus.

Según el comunicado del club italiano, nos jugadores no percibirán sus emolumentos correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio.

The #ASRoma players wrote to CEO Guido Fienga to volunteer a financial solution that will see them forgo their salary for four months to help the club during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/94tWFpAbaX — AS Roma English (@ASRomaEN) April 19, 2020

Si la Serie A, interrumpida desde el 9 de marzo, fuese reanudada, el club, el cuerpo técnico y los jugadores alcanzaron un acuerdo sobre un sistema de bonus fijados según los objetivos deportivos alcanzados.

Los jugadores y el cuerpo técnico aceptaron asimismo pagar de sus bolsillos a los empleados del club que se hallan en paro parcial, la diferencia entre lo que perciben en la actualidad y su sueldo normal.

"El capitán Edin Dzeko, todos los jugadores y Paulo demostraron que comprenden de verdad lo que significa este club y les damos las gracias también por su gesto magnífico en favor de nuestros empleados", reaccionó Guido Fienga, director general de la Roma.

#ASRoma’s first team players as well as coach Paulo Fonseca, and his staff, have volunteered to forgo four months’ salary this season to help the club navigate the economic crisis that has engulfed the world of football since the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/H3DJz8Z7B0 — AS Roma English (@ASRomaEN) April 19, 2020

Entre los clubes de la Serie A, la Juventus y el Parma ya habían anunciado sendos acuerdos de bajada de sueldos, un principio aprobado por el conjunto de los clubes durante una asamblea general de la liga.

La Federación Italiana repitió el viernes su deseo de reanudar la temporada a "finales de mayo, inicios de junio".

Con más de 23 mil muertos registrados según cifras oficiales, Italia es el país más afectado por la pandemia después de Estados Unidos.