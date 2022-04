Gallos Blancos busca "librarla" ante Cruz Azul

En tremendo problemón están metidos los Gallos Blancos de Querétaro, ya que están igualados con Mazatlán en puntos para evitar la multa de 33 millones de pesos al final del torneo, los queretanos están urgidos de puntos ya que sería catastrófico tener que pagar esa cantidad a la Liga MX.

Con el ánimo trastocado, el equipo podría llegar a este partido sin ese extra debido a la situación que atraviesan, vienen de empatar ante Santos en un partido en el más pudieron haber ganado, pero un error en el último minuto les arrebató la victoria como visitantes.

Futbol Cristante no quita el dedo del renglón del repechaje

El equipo de Hernán Cristante no ha jugado nada mal pero no han podido sacar los resultados esperados, se espera que en este encuentro sea la llave para salir de la mala racha y pode aspirar no solo a repechaje sino de salir de los últimos lugares de la tabla porcentual.

Quedan 9 puntos por disputar en el torneo de los cuales 3 son de visita y 6 de local, si los Gallos suman esa cantidad aún tienen posibilidades de colarse a puestos de repechaje y evitar la multa de 33 millones de pesos que es prioridad por la situación económica del Club.

Querétaro saldrá con todo a buscar esos puntos en casa ya que será una de las últimas oportunidades para evitar caer más abajo en la tabla de cocientes. Todo listo para el encuentro de esta noche a las 21 horas, en un partido que sacará chispas en el estadio Corregidora, que tendrá nuevamente las puertas cerradas al público.