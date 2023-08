Gallos Blancos enfrentará a Philadelphia

Los comandados por Mauro Gerk han sorprendido en la Leagues Cup, pues en el papel , no se esperaba que pasaran de la primera fase, por lo que el equipo se ha convertido en "el caballo negro" de la competencia y se verán las caras ante Philadelphia este sábado.

"No estoy para callar bocas, agradecer a la directiva que en los momentos difíciles me mantuvo, estamos en la Legues Cup con esa premura de hacer un buen torneo, y estamos en un lugar privilegiado. De las críticas nos nutrimos, me puse a trabajar al doble porque me da más fuerza”, comentó el estratega argentino Mauro Gerk.

Futbol Gallos vence en penales a New England Revolution

"Tenemos un grupo reducido, pero seguimos trabajando, los jugadores que han entrado y que a veces cambiamos de puesto lo hacen buena manera, el equipo ha estado ordenado y es lo que nos ha llevado hasta acá. Obvio no somos los favoritos, como escuche, (somos) el caballo negro, y llegaremos hasta donde nos dejen”, sentenció.

Cabe resaltar que los queretanos tienen la plantilla más modesto del torneo, pues el valor actual de la plantilla, según el portal Transfermarkt, los Gallos tienen un valor de 22.02 millones de Euros. Los equipos que le siguen a los queretanos son Puebla, Mazatlán y Juárez. Ahora de los equipos que aún están vivos en la competencia, el más cercano es Real Salt Lake y Minessota United con 32.45 millones y 33.98 millones de Euros respectivamente.

El Querétaro FC en el torneo celebrado en Estados Unidos, ha jugado de la siguiente manera, primero debutaron con una dolorosa derrota ante el Philadelphia Union 5-1, ganaron 1-0 a los Xolos de Tijuana, vencieron por la mínima 1-0 a los Pumas en los Dieciséisavos de Final y este último resultado de 1-1 (4-3) en penales contra el New England.

Los Gallos se convierten en el primer equipo mexicano en instalarse en los Cuartos de Final de dicha competencia, además es importante agregar que es el único representante de la Liga MX del lado derecho de la llave, pues de este lado lo acompañan los demás equipos de la MLS, incluidos el equipo del astro argentino Lionel Messi el Inter de Miami.

De los equipos de la Liga MX que sobreviven, se encuentran Tigres, Rayados, América, Toluca y los ya mencionados Gallos, mientras que equipos como Pachuca, Juárez, Atlas, Pumas, Cruz Azul y Mazatlán se quedaron en los Dieciseisavos, mientras que el resto de los equipos se quedaron en la fase regular del torneo.