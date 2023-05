Gallos Blancos no se va a vender: Mauro Gerk

El estratega argentino, Mauro Gerk, aseguró que el equipo de Gallos Blancos no se irá de Querétaro a pesar de los rumores de una posible venta -esto en entrevista para el programa Radar Sports con Víctor Monroy y Roberto Sosa Calderón- por lo que Grupo Caliente seguirá al frente al no haber ofertas por el equipo.

“Siempre existe, en el futbol mexicano todos los equipos se pueden vender, se pueden cambiar, pero el equipo no se va a vender, se va a quedar en la ciudad que es lo más importante y trataremos del torneo que viene hacer lo mejor posible, para que el equipo siga estando lo más arriba posible”.

RENOVACIÓN DE UN AÑO

La continuidad de Mauro Gerk al frente de Gallos es un hecho, ya se trabaja para firmar un contrato por un año más en el gallinero, a pesar de que el argentino cosechó 29 puntos en dos torneos, 9 en el primero y 20 en el segundo, además solo acumula 5 victorias en un año de gestión.

“Estamos en eso, todavía no he firmado, pero estamos en eso, igualmente yo me quedé acá en Querétaro trabajando, para lo que viene y estamos viendo el tema de los jugadores que se van, los que se quedan, estamos en todo eso”.

BALANCE

El balance de Gerk es que fue un año futbolístico muy complicado, aun así estuvo en sus manos el evitar la multa y poder entrar al repechaje, pero ante Cruz Azul y Chivas dejaron ir esa posibilidad.

“La verdad es que fue un año duro, la verdad es que, muy complicado, en donde tuvimos que rearmar un equipo que venía muy golpeado, el torneo pasado la verdad que fue muy malo en puntos, esa es la realidad, este torneo lo encaramos de otra manera, pensando en otra clase de jugadores, que demuestren dentro de la cancha que quieren estar en primera división, debutando algunos jóvenes, vendibles en un futuro, sabiendo que se iba a pagar la multa, creo que hemos progresado todos, hemos aprendido, me he equivocado, se han equivocado los jugadores, esto es mutuo y después de lo que hemos vivido este torneo”.