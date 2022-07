Gallos Blancos obligados a ganar

Con récord de 1 empate y tres derrotas, los Gallos Blancos repiten en caca en esta jornada doble para recibir a las Chivas del Guadalajara, con el objetivo de buscar su primer triunfo del torneo y de paso salir del fondo de la tabla general, una situación que enciende las alarmas en el gallinero.

El equipo de Mauro Gerk no ha convencido en este inicio del torneo, la presión está encima del ex jugador emblemático y es que su equipo a pesar de que tiene llegada, no ha sido capaz de concretar anotaciones y tampoco cosechar victorias, por lo que es vital el partido de esta noche.

Las Chivas buscarán un “pichón” para salir del bache en el que están y el rival perfecto son los Gallos, por lo que se espera un partido muy parejo en el Corregidora donde los Gallos deberán mostrar jerarquía y sobretodo contundencia.

Todo listo para esta noche en punto de las 19 horas en el estadio Corregidora, donde los emplumados buscarán su primer triunfo del torneo.