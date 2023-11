Gallos Blancos pelean el campeonato

Cefoma Gallos Blancos muestra su poderío para ubicarse como un club fuerte, candidato a lograr el campeonato de la Liga Oficial Municipal de Futbol de San Juan del Río.

A cargo del profesor Jorge Hurtado, los futuros campeones han desarrollado en competencia las habilidades y trabajo en equipo para salir vencedores.

Una gran temporada la que han disputado con el deseo de repetir el campeonato y sumar un trofeo a su vitrina de triunfos. Acercándoos a cumplir los objetivos trazados, por llevar en alto y orgullo el nombre de San Juan del Río

El club sigue apuntando a la formación de alto rendimiento siendo una opción para los talentos sanjuaneases, en las canchas de Santa Fe. Con equipos de la Sub 10, Sub 11, Sub 14, Sub 16, Sub 18 quienes tienen la encomienda el promover los valores y respetar los colores institucionales del club Gallos Blancos.

Están a una jornada regular para disputar las semifinales en lo que será punto y aparte en donde los jugadores pondrán a prueba sus habilidades y el trabajo en equipo que hasta ahora ha dado resultado