Gallos derrotó a Celaya

Los Gallos Blancos iniciaron la era Mauro Gerk con una victoria este sábado, ante los Toros del Celaya, en el primero de cuatro encuentros amistosos que disputarán como locales de cara al Apertura 2022 del balompié nacional, lo que sin duda les da una gran motivación a los integrantes del plantel queretano, que busca mejorar en mucho lo realizado en el torneo anterior.

En esta oportunidad, el encuentro entre estas dos escuadras se disputó en el Centro Gallo de Alto Rendimiento (CEGAR) de la capital queretana, en donde el timonel queretano aprovecho para darle actividad a todos los elementos de su equipo, para observar a cada uno de ellos y empezar a definir lo que será su once inicial.

Este duelo fue además muy especial para Mauro “Tanque” Gerk, quién como jugador vistió las camisetas tanto de Gallos como del Celaya, pero ahora como director técnico de los “emplumados”, su objetivo es hacer que el equipo tenga el mejor rendimiento dentro del terreno de juego, para ayudar a que salgan de los últimos lugares que ocuparon el torneo pasado, pero sobre todo salir de la zona de peligro en el tema porcentual.

Los queretanos consiguieron la victoria por marcador de 3 – 1, destacando que los tantos del conjunto local fueron obra de Juan Romagnoli, Ariel Nahuelpán y Daniel Cervantes, jugadores que buscarán destacar en el equipo queretano, pero sobre todo empezar a tomar confianza para marcar las anotaciones que tanta falta le hicieron al equipo en el torneo anterior.

En cuanto a los encuentros amistosos, se tiene confirmado que uno de ellos será ante los Xolos de Tijuana, mientras que otro podría ser ante el Toluca, en tanto que el último duelo aún no se conoce quién podría ser el rival, lo que se sabe es que todos los partidos serán en tierras queretanas

RIVERO

El que no se queda en el conjunto queretano es el centro delantero uruguayo, Octavio Rivero quién no le llenó el ojo a Mauro Gerk, por lo que no vestirá la playera del conjunto queretano, pero se supo que ya se encuentra en pláticas con un equipo uruguayo y no perder el ritmo, pues quiere ser uno de los delanteros más contundentes, para posteriormente tener otra oportunidad en el futbol mexicano.

Aún faltan tres refuerzos por llegar al conjunto queretano, hasta el momento se habla de la posibilidad de que sean dos jugadores argentinos y uno mexicano, por lo que se espera que en próximas fechas se confirmen los nombres de estos jugadores, con lo que estaría prácticamente completo el plantel para encarar el Apertura 2022.