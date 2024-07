Gallos pierde en penales ante el New York City

Gallos Blancos debutó en la Leagues Cup este domingo por la tarde, enfrentando al New York City, compromiso que como lo había anunciado el estratega del conjunto queretano, no fue sencillo para los de la MLS (Mayor League Soccer) de los Estados Unidos, a pesar de que tuvieron las llegadas de más peligro sobre todo en el primer tiempo de este compromiso que se disputó en el Yankee Stadium, en donde los de nuestra entidad cayeron en tanda de penales 4 – 3.

En el primer tiempo el conjunto de la MLS generó oportunidades de verdadero peligro sobre el marco de Guillermo Allison, sin embargo, este último se fue convirtiendo en la figura del equipo al realizar la menos un par de atajadas que fueron claves para mantener el cero en su portería, aunque los queretanos también tuvieron algunas llegadas que no lograron inquietar al arquero Barraza del New York City.

Los dos conjuntos trataron de generar peligro en este primer lapso del encuentro por lo que por momentos el partido fue de ida y vuelta, aunque con mucha actividad en el medio campo, lo que dificultó que hubiera jugadas claras, incluso en la recta final de este primer tiempo, el arbitro tuvo que ir al VAR a revisar una jugada en la que había la duda de un fuera de lugar del New York City y un penal en contra de los de nuestra entidad, decretándose después de varios minutos que era fuera de lugar del jugador del conjunto norteamericano.

Para la parte complementaria, llegaron las modificaciones en la formación de los dirigidos por Mauro Gerk, primero salió Jonathan Perlaza y dejó su lugar para que Pablo Nicolás Ortiz Orosco, minutos más tarde salió Ake Loba e ingreso Ronaldo Cisneros y también Ayrton Preciado cedió su lugar para la entrada de Pablo Barrera, aunque los de nuestra entidad no pasaban del medio terreno por lo que se veía complicado aguantar el embate de los neoyorquinos, que querían llevarse el triunfo.

New York City siguió presionando y en el minuto 75 mandaron un disparo que desvió Allison a tiro de esquina, pero que hizo que los aficionados en el estadio se quedaran con ganas de gritar un gol, aunque los avisos eran cada vez más peligrosos conforme de acercaba el final del tiempo regular, pero los queretanos trataron mediante contragolpes tratar de lograr el gol o por lo menos mantener el empate para definir al ganador desde los once pasos.

Pablo Barrera abrió por Gallos y lo metió, New York respondió de igual forma metiendo el gol, Samuel Sosa también puso el segundo, aunque lo alcanzó a rosar Barraza, Thiago Martins emparejo, Federico Lertora cobró con potencia y marcó el tercero para los locales, Maxi Morales, Kevin Escamilla falló por parte de los queretanos al mandar su disparo al travesaño y New York no desaprovecho y marcó el penal para ponerse en ventaja, Ronaldo Cisneros tiró y le detuvo el tiro Barraza para así darle la victoria a New York por 4 – 3.

El siguiente compromiso de los queretanos, será el jueves 1 de agosto en punto de las 20:00 horas ante el conjunto del FC Cincinnati en el TQL Stadium, escenario en el que nuevamente los de nuestra entidad buscarán hacer un muy ben juego y con ello conquistar una victoria importante, para nuevamente tratar de ser protagonistas recordando que el torneo pasado se metieron hasta los cuartos de final.