Gil Alcalá pensó en el retiro

Para Gil Alcalá, actual portero de Gallos ha sido muy difícil poder afianzarse en la portería, tuvieron que pasar muchos años comiendo banca antes de debutar a sus 26 años, en todo ese tiempo pensó en retirarse porque sentía que ya estaba muy grande para debutar.

“Obviamente lo pensé (retirase del futbol) y más porque debuté hasta los 26 años pero al final lo logré y pudo haber sido hasta los 30 pero sí obviamente piensas muchas cosas de que ya estás muy grande, en ese momento acababa de debutar Acevedo a los 21 años, y me decían tú ya tienes 25 y no has debutado en primera división y siempre mi mentalidad fue de llegar y sostenerme ahí.”

Se siente muy cómodo con los Gallos, “no soy portero de un solo equipo, soy portero de Gallos Blancos en el buen sentido de la palabra, esta es mi casa, este es el equipo que me lo ha dado todo, que me ha dado un hijo, mi esposa ama la ciudad, ella es aficionada a Gallos, creo que gran parte de que yo esté bien es porque aquí encuentro armonía”.

Este torneo fue muy bueno para Gallos y Gil aseguró que lo hicieron por amor propio, “sabíamos que teníamos que sacar las cosas por amor propio, no entendíamos como perdíamos y a veces no entendíamos como ganábamos pero lo hacíamos, y hubo muchos factores para sacar al equipo de la situación en la que estaba, ahorita tú ya hablas de Gallos Blancos y hay gente que quiere venir acá porque cerramos muy bien el torneo”.

CELEBRÓ UN GOL CONTRA GALLOS

Una de las situaciones más complicadas en su carrera fue cuando celebró un gol estando en Xolos contra Querétaro, la gente se lo reprochó y mucho aun no perdonan eso.

“Pasa esta situación que a mí no se me va a olvidar porque no soy un tipo sin corazón y así como hablo bien de Gallos, sé que no hice bien las cosas y como dicen no hagas cosas buenas que parezcan malas y yo no tuve la intención jamás pero sí fue una situación que pude haber evitado, fui inconsciente, la pasión del futbol, yo quería hacer empatía con mis compañeros y me agarró en un momento no tan bueno mentalmente, me ganó la pasión y festejé y la gente se fue contra mí pero no fue con una intención mala (…) había cosas mas importantes que preocuparme por todas la mentadas de madre que estaba recibiendo por un festejo que no era malintencionado”.

SU FUTURO

Tiene contrato de dos años con Pumas, llegó prestado de Xolos pero los felinos tienen la opción de compra para quedarse el Gil Alcalá y en manos de ellos está su futuro.

“Obviamente me encantaría encontrar la regularidad en el club donde estoy, desgraciadamente no pertenecemos a Gallos, yo dependo de otro equipo (Pumas), me da la gran oportunidad Gallos de venir por un año y espero los seis meses restantes podamos demostrar el talento, madurez y el gran torneo que hicimos”.

Y agregó, “ahora que viene el porcentaje en cero que hace mucho tiempo no vivíamos tiene que haber una inversión, tiene que haber cambios, para ya no volver a vivir un descenso”.