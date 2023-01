Jonathan Torres llega como la promesa de gol a Gallos de Querétaro

Con el reto de dar resultados en su primera temporada en el futbol mexicano, Jonathan Torres llega como la esperanza de gol de los Gallos Blancos, que el torneo pasado sufrieron mucho para marcar, muchos de los puntos que se escaparon fue precisamente por la falta de contundencia de los emplumados.

“Muy contento por haber llegado a un Club como Querétaro, vengo a aportar mi granito de arena como se dice en Argentina, esperemos que sea con goles dando lo mejor para el equipo y para el Club obviamente”.

No se puso una cuota goleadora pero sabe que al portar la camiseta número 9 –que también portó el entrenador Mauro Gerk- es una responsabilidad el ser un referente en el ataque y sobre todo convertir las oportunidades generadas.

“No me he fijado una cantidad de goles pero obviamente el delantero vive del gol como se dice y yo vengo a aportar eso y esperemos que me vaya bien porque si me va bien a mí nos va bien a todos, vengo por mi primera experiencia en el futbol mexicano y esperemos que sea de buena manera”, afirmó el delantero.

Gallos fue último lugar el torneo pasado pero eso no es factor para esta temporada, ya que Torres afirmó que es un nuevo torneo y él viene con el compromiso de hacer un buen papel en el futbol mexicano.

“Yo vengo con una ilusión nueva, por ahí lo que pasó el torneo pasado nosotros no lo tenemos visto, nosotros venimos a aportar nuestra parte y tratar de dar lo mejor y hacer un gran torneo, se trabajó bien la pretemporada, se hicieron buenas prácticas y hay que seguir por ese camino”