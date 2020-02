Julio César "Cata" Domínguez renueva con Cruz Azul hasta 2023

Pocos jugadores tienen el ADN celeste tan marcado. Julio César Domínguez ha pertenecido a Cruz Azul desde su debut, hace casi 14 años, y su lealtad ha sido inquebrantable al no vestir ninguna otra playera en el futbol mexicano, por más ofrecimientos que éste haya tenido.

Son contados los futbolistas con la fidelidad del Cata y eso es digno de admiración. La promesa que le hizo a su padre, quien le inculcó la pasión por La Máquina y falleció cuando él era un niño, seguirá intacta y cumplida de forma perfecta.

Tenis Venus Williams y Rafael Nadal harán vibrar al AMT

El defensor, con una sonrisa de satisfacción, reveló de forma exclusiva para el Diario de los Deportistas que firmó una renovación de contrato que lo seguirá uniendo al club de sus amores hasta el 2023.

"Son los primeros que me preguntan, la realidad es que no me toman mucho en cuenta los medios de comunicación. Pero gracias a Dios acabo de firmar tres años más y le agradezco mucho al club, al presidente Billy Álvarez y al cuerpo técnico por hacerlo realidad", admitió con un gesto radiante, que muy pocas veces se ve, digno de un amor profundo por el equipo que lo vio nacer como profesional.

Julio César actualmente tiene 32 años, es todo un veterano de mil batallas y el líder de la zaga cementera. El sueño de retirarse en la capital y portar los colores celestes durante toda su carrera cada vez luce más cercano. «Sí es mi sueño. Llevo más de la mitad de mi vida aquí en la institución y portando estos bellos colores, retirarme en Cruz Azul sería lo más espectacular para mí», afirmó con pasión.

Pasan los años y Domínguez es un inamovible en el esquema táctico del equipo. Desde Isaac Mizrahi, quien lo debutó en aquel 2006, pasando por Sergio Markarian, Benjamín Galindo, Enrique Meza, Guillermo Vázquez, Alfredo Tena, Sergio Bueno, Tomás Boy, Paco Jémez, Pedro Caixinha y ahora Robert Siboldi, nunca han buscado su reemplazo, lo que sólo demuestra la jerarquía del veterano. «Día a día trabajo para ser titular, afortunadamente siempre he podido jugar y agradecerle a todos los técnicos que han estado en los diferentes torneos.

Futbol Pumas pierde ante Morelia y se esfuma su liderato

Cata es el jugador con más partidos de Liga. El siguiente partido que dispute en el Clausura 2020 llegará a la mágica cifra de 450 encuentros, pero el zaguero no se conforma e irá por los 500 y más. «Estoy muy orgulloso por ser el jugador con más partidos en Liga. Para mí es un privilegio lograrlo con la institución que quiero, es un objetivo que cumplí y primeramente Dios me dé licencia para jugar mucho más tiempo», aseveró.

Con 18 cotejos más, Julio superará al histórico Ignacio Flores. Nacho(qepd) dejó su marca en 551 juegos, cifra que superará el defensor en un abrir y cerrar de ojos.

«Representaría algo muy importante en mi carrera y en mi vida, porque estaría pasando a una gran leyenda, yo quedaría como el que más partidos tiene. Jamás me lo imaginé ni lo soñé. Muy poquita gente sabe de esto, le agradezco a los que están al pendiente de mí y de lo que hago. Por supuesto que me gustaría ser llamado como una leyenda de Cruz Azul», cerró, mientras sostenía el balón con el escudo de toda su vida.