Jürgen Klopp dejará al Liverpool al final de la temporada

Jürgen Klopp se marchará de Anfield al final de la temporada. Luego de ocho años en el Liverpool, el alemán aseguró sentirse cansado para continuar al frente.

“Es que estoy, cómo decirlo… falto de energía“, declaró el entrenador.

El alemán, convertido en un ídolo de Anfield por su pasión y los éxitos conseguidos tratará de despedirse con la mayor cantidad de trofeos posibles.

“Saquemos lo máximo de esta temporada y tengamos otra razón para sonreír cuando en el futuro miremos atrás”, lanzó el alemán en una entrevista en la página de internet del club.

Su Liverpool es líder de la Premier League y aún está vivo en la Copa de la Liga, Copa de Inglaterra y Europa League.

Aseguró haber informado a los propietarios sobre su decisión el pasado mes de noviembre.

“Cuando estábamos sentados juntos y hablábamos de posibles fichajes, de la próxima concentración de pretemporada y de la posibilidad de ir a algún lugar, me vino la idea de no estar ya seguro de estar aquí, lo que me sorprendió a mí mismo”, recordó Klopp.

Inglaterra deberá pues acostumbrarse a vivir sin la presencia del técnico que lleva más tiempo en el cargo de los veinte que dirigen actualmente en la Premier, y cuya rivalidad deportiva con Pep Guardiola y el Manchester City deparó unas últimas temporadas palpitantes.

Los dos técnicos tendrán ocasión de verse las caras al menos una vez más, la segunda semana de marzo, en Anfield en partido de liga.

Mientras, Klopp regresará a su templo ante sus fieles seguidores el domingo en Copa de Inglaterra ante el Norwich City, club de segunda entrenado por uno de sus mejores amigos, David Wagner.

