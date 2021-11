La arquera Vanessa Córdoba está feliz en México

La hija del histórico arquero Óscar Córdoba, Vanessa, fue la primera jugadora extranjera en debutar en la Liga MX, situación que la llena de orgullo que además llega a un país donde siempre quiso jugar, dijo en entrevista para Súper Mujer.

“Fui la segunda jugadora extranjera en firmar un contrato en México y la primera en jugar un partido oficial en esta Liga, la verdad me siento muy contenta, la ciudad es muy acogedora, la gente me recibió muy bien no solo de Querétaro sino de otros equipos y me siento como en casa”.

Su llegada al futbol mexicano fue rápida y sin complicaciones, Vanessa firmó contrato por dos años con los Gallos y le sorprendió la confianza que Carla Rossi depositó en ella sin conocerla aún.

“La Liga mexicana yo ya la tenía en el radar, cuando se da la oportunidad de extranjeras pensé que era fenomenal venir a México, me llamó una agencia femenil y me dijo que si me interesaba venir, y a los pocos días tuve mi primer reunión con Gallos, Carla Rossi me dijo que querían contar conmigo dos años, yo le dije que por un año y me dijo que firmáramos por dos y que si me quería ir en una año no había problema solo que no a otro equipo mexicano y lo consulté con mis papás y listo”.

EQUIDAD DE GÉNERO

Una de las cosas que siempre ha peleado la portera colombiana es la equidad de género y en México no existen espacios únicos para las mujeres en los estadios de futbol, una situación que espera que cambie en un futuro no muy lejano.

“Me doy cuenta que en los estadios no hay nada que diga vestidores mujeres, siempre es caballeros, jugadores, o simplemente vestidores, no hay un espacio para nosotras, es muy cabrón estar en un lugar donde no hay un espacio para ti, no solamente en lo laboral sino en lo físico, obvio han habido cambios pero falta un mundo por recorrer en el futbol femenil”.

Ante Chivas logró tapar un penal importante y nos reveló una de sus tácticas para adivinar los cobros de penales, “en este partido necesitaba tapar ese penal y lo tapé y siempre digo que el mérito es compartido porque Alo (Camargo) me preguntó que si sabía donde iba a patear la delantera y ella me dijo que me iba a patear a mi lado izquierdo, y hay muchas cosas que una mira y siempre que una jugadora mira a un palo por última vez patea al lado opuesto y así fue como atajé”.

A pesar de que las Gallitas ya están fuera de toda posibilidad de liguilla, fue un “respiro” vencer a Chivas la jornada pasada y además es la primera vez que las emplumadas derrotan al rebaño sagrado.

“Gallos nunca le había ganado a Chivas y le quitamos el invicto en su casa, ellas tienen muy buen equipo pero en este partido fuimos mejores nosotras, la verdad es que lo necesitábamos es un respiro para nosotras”.