“La gente me mentaba la madre”: Ricardo Osorio

El ex futbolista Ricardo Osorio visitó Diario de Querétaro en el podcast para hablar de su trayectoria y uno de los eventos más complicados fue aquél error que cometió frente a Argentina en el Mundial del 2010 en el que México queda eliminado por esa situación.

“Viene el error del partido en el Mundial de Sudáfrica contra Argentina y ahí te das cuenta quienes son tus amigos, muchos me echaron en cara y otros me dijeron no pasa nada, vas entendiendo quienes son tus amigos en el futbol, yo iba a los estadios y la gente me mentaba la madre e incluso fue muy doloroso porque yo llegaba y decía yo qué le hice, como es posible que todas sus frustraciones sean mis frustraciones, yo dije que ladren los perros yo veré como los callamos y gané tres Concachampions”.

En México recibió muchos reclamos pero en Alemania donde fue campeón fue todo apoyo para Osorio, “incluso en Alemania me trataron mejor que en México, me decían que no pasaba nada que un error lo comete cualquiera y eso me sorprendió y cuando llego a mi país y me tratan muy mal (…) está bien yo acepto mi error pero hay que tener los suficientes tamaños para estar allí y hoy nos extrañan”.

Fue un parteaguas en su carrera de acuerdo a los aficionados, para Osorio no lo fue, “para mucha gente sí los fue pero para mí no, dolió obviamente porque uno trabaja para hacer su mejor esfuerzo y nunca te maginas que una mala jugada (…) a mí por un error en una Copa del Mundo mucha gente me dice es un error en un Mundial pero yo siempre he hecho esa jugada y la volvería a hacer, después de ese Mundial ganamos tres Concachampions seguidas y la Liga”.

SU LLEGADA A ALEMANIA

Gracias a un contacto en el Cruz Azul fue que Ricardo Osorio tuvo la oportunidad de pisar territorio alemán, para él fue una oportunidad única que nunca pensó realmente.

“El esposo de Carmelita que es la hermana de Billy (Álvarez) es alemán, me dijeron quieres ir a Europa a mí me encantaría, yo nunca había usado un promotor y él era un contacto para poderme ir a Europa pero yo no iba al Stuttgart yo iba al Schalke 04, que ellos habían hecho una gran inversión para comprar jugadores y eso se cae, y me dijeron no te preocupes el Stuttgart tiene interés en ti y esos 15 minutos del tiempo extra contra Argentina fueron los que los convencieron para llevarme allá”.

El ganar la Bundesliga en el 2007 cuando había equipos de la calidad del Bayern Munich o el Schalke, Levekusen y Borussia fue una gran hazaña para el equipo en ese entonces, tanto que no han vuelto a ganar un campeonato.

“Del 2006 al 2007 fuimos campeones fue un año increíble para mí, me invitan a ser embajador de la Liga, me llevan a la embajada alemana conozco al presidente y la verdad nunca me esperaba eso, trabajé para tener un futuro pero nunca me imaginé que para ser invitado a ocasiones tan especiales”.

Foto: Cortesía | Ricardo Osorio

No solo es jugar en Alemania, hay un programa para jugadores extranjeros en el que te preparan en todos los sentidos para adaptarte a la cultura y eso le da un valor extra al futbolista que juega en la Bundesliga.

“Yo tuve un maestro en Alemania que se llama Jeinz, me ayudó mucho en la cultura alemana, yo no hablaba alemán, no lo hablo perfecto pero tengo para hacer una vida tranquila, me ayudó mucho el Club a desarrollarme como persona y como jugador, a entender qué es la Bundesliga, los alemanes la vida en Alemania, que no es nada fácil, me costó mucho la adaptación, si algo tienen ellos es la puntualidad y el profesionalismo y me ayudó muchísimo”.

GALLOS BANCOS

Su llegada a los Gallos se decidió en una hora, cuando aun existía el famoso draft, Osorio recibió oferta de tres equipos pero aceptó la de Grupo Imagen y “Nacho” Ambriz quien lo convenció de venir.

“Llego a Querétaro con tantos rumores que yo era un payaso y no quería venir acá, están equivocados y la realidad es que cambié los abucheos por aplausos y en el draft faltando una hora estaban Chiapas, Puebla y Querétaro y en una hora yo no podía decidir el futuro de mi familia y yo dije me voy a China si no hay un equipo que dé para delante y no para atrás me voy, y fue Nacho Ambriz quien me habló y le dije que yo estaba a muerte con él y arreglé contrato con Adolfo Ríos y me pagaron lo que yo quería”.

Su experiencia en el campo con Ronaldinho como compañero fue de mucho aprendizaje y Osorio estaba a favor de que el brasileño no concentrara y solamente disfrutara jugar, a pesar de que muchos criticaron esa situación.

“Jugar con Ronaldinho fue una gran experiencia, era disfrutar verlo jugar yo le decía al profe deja que no se concentre, que esté en su casa, déjalo, qué le vamos a decir cuando fue un jugador que lo ganó todo él solo viene a disfrutar antes de retirarse”.