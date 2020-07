Las lesiones en el América no cesan, Emanuel Aguilera y Andrés Ibargüen se unen a la lista

Las lesiones en América parecen haberse convertido en una pesadilla sin final. Desde hace un año y medio este mal se ha convertido en un frecuente dolor de cabeza en Coapa que no pueden erradicar.

En el Nido todavía no terminaban de dejar atrás este problema dado que Nicolás Benedetti se encuentra en la etapa final de su rehabilitación, además del ya conocido caso de Nicolás Castillo, quien este semestre no estará disponible. Las puertas del hospital apuntaban a cerrarse en las siguientes semanas, pero este abrió de nueva cuenta para recibir a dos nuevos pacientes: Emanuel Aguilera y Andrés Ibargüen.

La lista se incrementó, toda vez que Leo Suárez y Giovani dos Santos no hicieron el viaje a Pachuca por fatiga muscular, con la idea de no arriesgarlos, pero al final los percances aparecieron.

Por si fuera poco, Cáseres se fue expulsado, por lo que de momento –y a reserva de una posible apelación- es otra baja de cara al partido del próximo sábado en contra de Tijuana. Todo esto es algo que el técnico Miguel Herrera tiene muy en cuenta y compartió con El Diario de los Deportistas que si bien llega a ser cansado tener tantas lesiones de forma continua, entiende que es parte del juego y no pretende ponerlo de ninguna manera como pretexto.

“La expulsión fue para compensar, el arbitraje de pronto es así. Cansa (las lesiones recurrentes), pero es parte del show y a final de cuentas nosotros tenemos que dar los resultados que se nos exigen. No podemos dejar de trabajar y dar los triunfos, les guste o no, al final estamos sacando resultados. Estamos así, sin poner ningún pretexto con el equipo, no jugamos como mucha gente quisiera, pero ahí vamos, cada día podemos mejorar y es mejor hacerlo sumando que sin sumar y ahí va la cosa”, explicó Miguel Herrera. El Piojo detalló el estado en el que se encuentran los dos nuevos lesionados. Ayer se le hicieron estudios a Emanuel Aguilera y para beneplácito de los emplumados, parece que lo suyo no fue de gravedad y podría estar listo para enfrentar a Xolos o en su defecto, para la tercera jornada.

“Lo de Ema (Aguilera) fue que perdió la fuerza en la pierna a la hora de caer. Es un brinco, no nos preocupa tanto; cayó y se le dobló la rodilla. Ya hubo revisión y se ve que no hay una lesión importante. Simplemente puede ser una pequeña distensión del ligamento lateral que es lo que originó que perdiera la fuerza de la pierna. Todo lo demás me parece que está bien, esperaremos a ver si llega esta semana o la siguiente”.

En el caso del Piki Ibargüen, será hoy cuando se le apliquen los estudios que determinen la gravedad de su percance, aunque Herrera señaló que desde hace unas semanas tuvo una molestia.

“Ibargüen en los inicios de los entrenamientos tras la pandemia anduvo con una molestia y lo dejamos descansar, se volvió a poner a tono, pero se volvió a lesionar; no iba a jugar más tiempo, le íbamos a dar 10 o 15 minutos más y lo íbamos a sacar, pero justo vino esa situación”, argumentó. Finalmente, Miguel reveló que hasta hoy sabrá si Giovani dos Santos y Leo Suárez ya son elegibles para el sábado y resumió todo lo que viven en América como algo propio del alto rendimiento.

“Mañana (hoy) que entrenemos a ver que me dicen los doctores de cómo están, espero se encuentren listos para el sábado. Seguimos trabajando en eso, lo de Leo (Suárez) y lo de Gio (dos Santos) es cansancio muscular, normal en el trabajo; preferimos no usarlos para no arriesgarnos y que nos pasara eso, los que estaban se supone justo al 100 fue con los que nos vino a pasar lo que no pensábamos que nos iba a pasar. Estamos expuestos a eso, es deporte de alto rendimiento, pero nosotros tenemos que seguir entregando cuentas juegue quien juegue, la exigencia en este club es así. De pronto no hemos podido jugar todo lo bonito que quisiéramos, pero ahí vamos, haciendo bien las cosas y sacando puntos”, cerró. La esperanza de un torneo en donde las lesiones los dejen trabajar prevalece en Coapa. Dentro de todo, han mostrado la capacidad de sumar pese a los imprevistos y esa será una de sus misiones en el naciente Guardianes 2020.