Luis Fernando Micher, arbitro profesional con trayectoria única

Pocas son las historias que trascienden a leyendas como la del árbitro profesional retirado, de ascendencia libanesa, Luis Fernando Micher Murillo quien actualmente vive en San Juan del Río.

Muchas son las anécdotas que posee en las que se siente orgulloso de haber llevado en alto el nombre de México.

“Uno que me dejó muy marcado fue el de Atlético Celaya contra Necaxa, tuve el honor de estar con Hugo Sánchez, ex madrileño”.

Como este encuentro muchos, a los que se suma un partido que reglamentó en Brasil con la Selección de Brasil contra Río de Janeiro en el 77 en el estadio más grande del mundo. El haber participado en una de las ligas más poderosas, la liga Interclubes de México.

Pasando por Europa y Asia. En España arbitró 3 partidos entre ellos el de Galicia contra el Castilla filial del Real Madrid. En Rusia, arbitró 3 más como el de Sparta de Moscú vs El Dínamo. En el estadio conocido como el estadio Lenin.

Con una trayectoria de 18 años como profesional, su retiro llegó en 1996 en Monterrey en el Monterrey contra Toluca.

Proveniente de una familia libanesa y del norte del país. Nació en Torreó en donde tuvo una formación, entre juegos y enseñanzas, dentro de una Unidad del Seguro Social, donde había colegios, clínicas, recordó.

Ya de joven decidió estudiar Medicina Deportiva en la Universidad Nacional Autónoma de México en donde sentaría las bases para ejercer más adelante su vocación.

En entrevista con El Sol de San Juan del Río contó que corría la década de los 70 cuando el camino del futbol lo llevó a ser árbitro. Hacían falta árbitros, vio la convocatoria para formarse como tal y así dio inicio con el trayecto que lo llevaría a conocer el mundo.

“Estaba haciendo mi internado cuando con unos amigos fuimos a ver jugar futbol y no había árbitros en Gómez Palacio contacto con el colegio de árbitros. Yo lo que quería era jugar”, narró.

Su debut en cancha como árbitro fue en la final de Santos vs Tecos que se llevó a cabo en Torreón

“Del 74 al 75 tomé mi curso en Gómez Palacio y después vine a la capital con el árbitro peruano, Arturo Yamasaqui”.

De una generación 110 pasantes fue de los 11 que finalizaron el curso.

Como profesional su debut como cuarto oficial de Tercera División fue en Tenango del Valle en el Edo. de México vs Necaxa.

Ya como árbitro central, recuerda, inició con un partido de práctica de la selección olímpica contra Toluca de Tercera División.

A pregunta expresa ¿Qué fue lo que lo motivó a impartir reglas en juego, qué cualidades debe tener un buen árbitro?

“Te tiene que gustar es una profesión muy ingrata, pero te deja grandes satisfacciones. Debes de tener conocimiento, tener personalidad y ser muy honrado. Nos podemos equivocar, somos seres humanos, pero no lo hacemos de mala leche”, declaró el doctor Micher.

Llegó a San Juan del Río luego de que su papá sufriera de un infarto. “Tuve que traerlo a Jurica a descansar. En uno de mis trayectos San Juan del Río me gustó. Me gusta no está lejos de la capital”. Desde hace 12 años que radica en la ciudad sanjuanense en donde ha encontrado a grandes amigos como al profesor Enrique Díaz con quien comparte el amor por el futbol.

A las nuevas generaciones deseo éxito, dijo deben estar en preparación constante.