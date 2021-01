Manchester City reporta tres nuevos casos de Covid-19

Tres nuevos casos de coronavirus fueron detectados en el Manchester City, tratándose del guardameta Scott Carson, del joven centrocampista Cole Palmer y de un miembro del equipo técnico, anunció este miércoles el club inglés.

City ya se había visto privado de otros seis jugadores en su victoria en Premier League en campo del Chelsea, el domingo, tras test positivos.

"Deberán respetar un período de autoaislamiento conforme a los protocolos de la Premier League y del gobierno británico sobre la cuarentena", precisa el club, quinto del campeonato inglés.

El guardameta brasileño Ederson ya estaba aislado, por lo que el test positivo de Carson no deja al City otra opción para la semifinal de la Copa de la Liga, este miércoles contra Manchester United, que el portero estadounidense Zack Steffen, listo de nuevo para jugar tras haber sido titular en campo del Chelsea.

Los otros jugadores que siguen aislados son Tommy Doyle y los españoles Ferrán Torres y Eric García.

En cuanto a Kyle Walker y al brasileño Gabriel Jesus, que dieron positivo el día de Navidad, han terminado su período de cuarentena.

La Premier League anunció el martes que 40 jugadores y miembros de equipos técnicos habían dado positivo por covid-19 en las últimas series de test, más del doble del precedente récord.