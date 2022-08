Margarito González quiere conseguir el título en segunda división

El experimentado jugador, Margarito González Manzanares renovó hace poco su contrato con Halcones de Querétaro para participar en la Liga del Balompié Mexicano (LMB), pero, también tendrá un compromiso importante, pues será el timonel del equipo de la segunda división en esta liga, en donde aseguró que el objetivo es campeonar a como dé lugar, por lo que se estuvo analizando cuáles serían los mejores jugadores para conseguir dicho objetivo.

“Poco a poco se han ido reuniendo a los jugadores, que ni siquiera es que se den de baja del primer equipo, simplemente van a estar entrenando conmigo en las tardes, pero seguirán en el primer equipo, van a bajar dos o tres jugadores, porque también es necesario para la segunda división tener figuras, para que la afición se vaya conectando con nosotros, me toca esta experiencia dirigir, ya me había tocado con una tercera por ahí estar dirigiendo y aquí obviamente ya son mayores de 18 años, es otro el tipo de trabajo que se tiene preparado, es emotivo también como cualquier proyecto que te invitan, siempre es emotivo el encararlo y lógicamente tienes que dar resultados y aquí es campeonar o campeonar”.

El “Mago” González, como lo conocen muchos, señaló que la segunda división en la LBM, será un formato parecido a lo que era el Torneo de Reservas que se realizaba hace algunos años, pero reiteró que los jugadores o las figuras que bajen del primer equipo, tendrán la exigencia de hacer su mejor partido para ayudar al equipo y no solamente hacer presencia en el terreno de juego, además de reconocer que como todos los entrenadores tiene el sueño de llegar a la primera división y dirigir a un equipo de ese tamaño.

“Es algo similar al torneo de reservas que se jugaba anteriormente, cuando jugaba el primer equipo y los que no jugaban ahí, jugaban con el equipo de segunda división, entonces es similar el proyecto, lógicamente tienen que jugar o bajar cinco jugadores que son los permitidos y lo tienen que hacer a como dé lugar, tienen que jugar y brindarse como tal, no nada más que vengan a jugar y ya, la exigencia que yo quiero es fundamental porque yo también pierdo como entrenador, así es que estoy entusiasmado como jugador y como entrenador, todos tenemos el sueño de llegar a la primera división, hay que ir sembrando para poco a poco se pueda cosechar y llegar a dirigir en primera”.

EL TEMA GALLOS BLANCOS

El experimentado jugador y que ya ha tenido actuaciones al frente de algunos equipos, reconoció que le gustaría en algún momento llegar al banquillo de los Gallos Blancos para dirigirlo, aunque reconoció que aún le falta camino por recorrer para poder llegar a ese objetivo, por lo que seguirá trabajando para en algún momento cumplir ese sueño.

“Sí por supuesto (le gustaría dirigir a Gallos), si le preguntas a cualquiera que se haya preparado como director técnico en el ENDIT su sueño es dirigir en primera división, tenemos la fortuna de haber sido futbolistas, eso nos abre más puertas, por ejemplo en Gallos dejaste una huellita y hay posibilidades de entrar ahí, yo fascinado de dirigir, pero hay muchas cosas que corregir primero para llegar allá, es un proceso, procesos muy largos, hay que estar preparados para todo.

Margarito González reconoció que al conjunto queretano le hace falta el apoyo de la afición en el Estadio, pero fue contundente al señalar que hasta que no se quiten los jugadores el papel de víctimas, no podrán conseguir los buenos resultados, pues son jugadores que han demostrado que tienen buen futbol y sobre todo que Mauro Gerk seguramente les está transmitiendo cosas positivas.

“Lastimosamente la afición no está, para el plantel que tiene que no es mal plantel si lo queremos ver como que somos unas víctimas, para mí no, hay jugadores exseleccionados con mucha experiencia que han estado en selecciones tanto los extranjeros como los nacionales, creo que se tienen que quitar ese papel de víctimas, porque han jugado bien, han demostrado que tienen buen futbol, tienen a un icono de Querétaro como lo es Mauro (Gerk), que sé que les está transmitiendo cosas positivas, pero me parece que parte de las cosas positivas que había en el equipo era la afición y sin ella realmente Gallos no va a dar ese paso que se espera, tú sabes que con equipos como América, Chivas, Cruz Azul y Pumas aquí era un espectáculo, era motivante para nosotros jugar contra esos equipos, pero porque la afición te alentaba a dar el extra aquí”.