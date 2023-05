“México no tiene jugadores”: Miguel Zelada

Sin censura, Héctor Miguel Zelada habló de la realidad del futbol mexicano y dijo tajantemente que la selección no tiene para competir porque no hay jugadores de nivel, además dijo que los mexicanos son tan nobles que siempre creen que la selección llegará al quinto partido o será campeón del mundo.

“Porque México no tiene jugadores, así de fácil, no tenemos nivel, nada más que la gente, el periodismo, nos hacen creer a la nobleza del mexicano que vamos a llegar al quinto partido y vamos a ser campeones del mundo, a nosotros ya nos rebasó Marruecos, Corea, y ni hablar de so europeos, esa es la realidad pero nadie tiene los huevos para decir esto”.

La información que sale de las televisoras es la que alimenta el ego de los mexicanos, para Zelada son los que han hecho creer a la gente que México sí tiene un equipo para competirle a cualquiera.

“La prensa como ESPN, Televisa, Tv Azteca, nos hacen creer eso, nosotros somos el segundo o tercer mejor país en asistir a mundiales como aficionado y se da eso porque nos hacen creer que México puede llegar, soy discutido yo con eso porque lo digo, la realidad es que no hay jugadores, a mí dame 11 Hugo Sánchez, 11 Rafa Márquez y 11 Cuauhtémoc Blancos y entonces hablamos; aquí mandan las televisoras”.

DINERO Y NADA MÁS

En Qatar 2022 la culpa no la tuvo el “Tata” Martino, fue la estructura del futbol mexicano lo que ha dañado el nivel, Héctor Miguel aseguró que a la Federación solo le interesa el dinero y nada más.

“No puede ser que por acá no haya ascenso, descenso, la cantidad de extranjeros es una barbaridad, a la Federación lo único que le interesa es el dinero, qué han hecho del Mundial para acá, iban a estructurar y no han hecho nada, no es Cocca y no es Martino, Martino jugó contra Argentina un partido extraordinario, lo criticaron, pero si juegan al tú por tú le meten siete goles a México, la realidad es que Argentina tiene a Messi”.

Y remató, “yo no tengo filtros, no tengo compromisos con nadie, tristemente porque tenemos todo, bendito país, estructura, dinero, ayer estaba en un programa con el “Hueso” Romero que es uruguayo, Uruguay tiene 3 millones de habitantes y mira lo que es Uruguay, nosotros tenemos 130 millones y no podemos sacar 11 jugadores, sí es un tema profundo si quieres pero no nos preparamos, los entrenadores no están preparados en México”

Foto: Gerardo Tavarez | Diario de Querétaro

PORTEROS MEXICANOS

El ex arquero también dijo que si Ochoa que es el único que ha emigrado a Europa es solo a equipos chicos porque no es un portero completo, su problema es que “no sabe salir” y eso le impide estar en equipos grandes.

“Hay buenos porteros en México pero la competencia en Europa es muy grande, allá hay muy grandes arqueros y es difícil brincar el charco, solo Memo Ochoa, y ha jugado en equipos chicos, por algo ¿y sabes cuál es ese algo? Que no sabe salir, por eso no lo ha comprado el Real Madrid, el Manchester City, o el United, porque es una deficiencia, es muy difícil para un portero”.