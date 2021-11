Nace Gallos Smiling

Querétaro será sede de un torneo para equipos conformados por jugadores con discapacidad intelectual, el cual llevará por nombre Smiling Gallos Zibatá en el que participarán un total de 14 equipos de diferentes partes del país, destacando que estarán participando los Campeones Mundiales con Síndrome de Down, además habrá jugadores con Retraso Mental, Autismo, Síndrome de Down, así como con Asperger.

Alejandro Esponda quién es el responsable de Labor Social del Club Querétaro, detalló que este evento se realizará del 17 al 20 de noviembre, teniendo la ceremonia inaugural el jueves 18 por la mañana en el Estadio Corregidora, mientras que los encuentros se disputarán en Corregidora y en el Centro de Desarrollo Comunitario Reforma Lomas.

“El torneo Smiling Gallos Zibatá será del 17 al 20 de noviembre, todos los equipos se van a hospedar en el Holiday Inn Centro, la inauguración será el jueves 18 en el Estadio Corregidora a las 9:00 horas con presencia de autoridades invitados, ahí mismo presentaremos al equipo de Gallos oficialmente, van a ser tres equipos representativos de Gallos Blancos, para el torneo nos han echado la mano desde el INDEREQ, también Arturo Torres que es el Secretario de Desarrollo, por supuesto Gabriel Solares presidente de Gallos Blancos, mucha gente, los partidos serán después de la inauguración siete partidos en el Estadio Corregidora, después serán dos sedes, una que está en Corregidora, por el Pueblito y la otra será en Reforma Lomas”.

Destacó además que, para esta oportunidad, estarán participando un total de 14 equipos, provenientes de Nayarit, Tijuana, Baja California sur, Durango, Veracruz, Yucatán, Toluca y por supuesto el anfitrión Querétaro, asegurando que especialmente se contará con la participación del equipo Campeón del Mundo de Síndrome de Down, que es de Nayarit, además de que estos equipos se iban a dar cita en un torneo en Cancún, pero se suspendió debido a la pandemia y decidieron hacerlo en Querétaro.

“Viene un equipo que son los Campeones Mundiales con Síndrome de Down, vienen de Nayarit, es el equipo que lleva mucho más tiempo y era muy importante que estuvieran con nosotros en este torneo. De manera inicial el equipo de Gallos Blancos iba a ir a competir a un torneo en Cancún, un torneo nacional, por diferentes cuestiones, entre ellos la pandemia, el torneo en Cancún se suspendió entonces decidimos traerlo a Querétaro nosotros por supuesto con apoyo de Gallos Blancos y de gobierno, del municipio, secretarias que nos echaron la mano”.

El encargado de Labor Social del conjunto queretano, señaló que, en el tema de la premiación, todos recibirán medallas y a diferencia de otros torneos, no solo se entregarán tres puntos por ganar el partido, sino que habrá puntos por fair play y otras cuestiones, tal y como se hace en España, además de que habrá juegos de destreza para quienes tienen más avanzada la discapacidad intelectual, los cuales también darán puntos a sus equipos.

“En el tema de la premiación va a ser en el cierre, que va a ser en el Estadio Corregidora, tomemos en cuenta que este no es un torneo de eliminación directa, todos los equipos van a tener la misma cantidad de partidos, así sean las finales, también hay otros juegos, que los estamos denominando como Juegos de destreza para algunos chavos que tienen mucho más avanzado el tema de la discapacidad y para no excluirles y que tengan participación en otras actividades, tenemos juegos de destreza que sumarán puntos también, no solamente será de sumar tres puntos y eres campeón, estamos copiando un modelo de España, tienen una liga muy desarrollada, pero estamos copiando la parte de que se les otorgan puntos por fair play, no nada mas es quien ganó y quien perdió, la verdad es que es mucho más recreativo, ellos van a divertirse y no tanto a ganar, nos interesa más bien el tema recreativo y social de esta comunidad”.