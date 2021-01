Nicolás Benedetti sería el único contagiado en América tras encuentro con Rayados

América habría recibido ya los resultados de las pruebas PCR que realizó y Nicolás Benedetti sería el único futbolista que resultó positivo por coronavirus, de acuerdo con información de algunos periodistas en redes sociales.

Los mismos reportes aseguran que el club aún no tiene todas las pruebas, sin embargo 19 de las recibidas, incluida la de Guillermo Ochoa, fueron negativas.

Benedetti no ha sido parte del cuadro titular en las últimas fechas, sin embargo, en el partido ante Monterrey donde se habría dado el contagio entró como cambio.

Sobre la polémica que surgió sobre los contagios que pudieron haber existido en el juego de la jornada 2 entre Monterrey y América, Mikel Arriola aseguró que no se puede comprobar esto.

El presidente de la Liga MX habló sobre lo sucedido con el brote en Rayados y descartó que el equipo supiera que había jugadores con Covid-19 alineados en la cancha del BBVA.

"Los periodos de incubación asintomáticos no los detecta ninguna prueba. Tienes que esperar cinco días de haber tenido contacto con alguien contagiado, que es el periodo mínimo de incubación, para saber si efectivamente un jugador tiene coronavirus. Por eso, por los tiempos, la hipótesis de que los jugadores de América se contagiaron en el juego contra Rayados aún no es comprobable", comentó Arriola para TUDN.

🚨🚨AMÉRICA - COVID



Me dicen que 19 pruebas del América han salido negativas



Incluida la de OCHOA, que tiene síntomas, pero su prueba es negativa



Algunos no se la hicieron o aun no tiene resultado



Único positivo por ahora: Nico Benedetti — Alejandro de la Rosa (@adelarosa) January 21, 2021

El mandamás de la Liga MX también dijo que ningún equipo ha utilizado ningún jugador con prueba PCR positiva.

"Ningún equipo ha alineado a un jugador con un PCR positivo porque no lo deja el sistema. Aquí lo que está pasando es que los periodos de incubación asintomáticos no los detecta ninguna prueba", concluyó.