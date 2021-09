Nicolás Sosa se siente en deuda

Es evidente que la falta de gol es un problema grave en el Club y prueba de ello es que el equipo apenas ha marcado 1 tanto en siete partido, mucha responsabilidad recae en los delantero pero para Nicolás Sosa es el trabajo en equipo lo que ha fallado para poder concretar anotaciones.

“Como delantero lo que me ha faltado es hacer más goles, pero te digo que ya es un tema de todo el equipo que no ha marcado goles, no solo es en lo personal, también creo que el trabajo que me ha tocado hacer lo que me pidió el Pity cuando estaba, lo que me pide ahora Leo lo he tratado de hacer, siempre di el máximo en todos los partidos”, dijo.

Los Gallos son por mucho la nómina más baja del torneo, a pesar de toda esa diferencia económica ante otros equipos, el delantero uruguayo señaló que un equipo que trabaja unido puede competirle a cualquier sin importar el tema económico.

“Hay mucha diferencia en tema de salario con otros equipos como Tigres o Monterrey que tienen jugadores que en lo individual te pueden ganar un partido y nosotros tenemos que ser todo el equipo juntos para lograr sacar un partido, la manera de emparejar eso es nosotros como Gallos no tener errores y lastimar cuando tengamos que lastimar, tener máxima concentración, creo que por ahí se empareja todo porque al final esto es futbol y la plata no quiere decir que sean mucho más que nosotros”.

La afición no está contenta con el paso del equipo y se han hecho presentes en redes sociales exigiendo resultados a los jugadores, situación que es normal, pero Nico pide confianza y apoyo para salir de la situación.

“Que estén tranquilos, si bien el equipo no ha tenido un buen torneo en lo que va hasta ahora, hemos trabajado de la mejor forma para revertir la situación, nos hemos entregado al máximo en todo momento, que estén tranquilos porque nosotros vamos a dar la cara y que nos apoyen porque los necesitamos”, finalizó.