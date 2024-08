Patricio Velázquez se refuerza en campamento

Apasionado por el futbol es Patricio Velázquez Cardozo quien con 15 años de edad sabe de la disciplina y los sacrificios que debe hacer para conseguir sus metas, entre ellas está el jugar de manera profesional.

Patricio refuerza sus habilidades en el campamento de futbol que se lleva a cabo en Kancha Soccer San Juan del Río, donde además de mejorar en cancha, suma experiencias y hace nuevos amigos.

Originario de San Juan del Río, ha desarrollado su juego como medio central. Empezó a jugar a la edad de ocho años en el equipo del profesor Francisco Román, tiempo después formaría líneas de Gallos DFI.

Actualmente vive una gran experiencia dentro del campamento que dirigen los profesores Lizbeth Noguez, Carlos Martínez, Francisco Román Urías y la psicóloga Shankara Parga.

El jugador es fiel seguidor del Toluca y del Barcelona a quienes admira. Agradeció el apoyo de sus papás y entrenadores por impulsarlo a ser mejor. Ha demostrado tener aptitudes para saltar al alto rendimiento.

Tiene por compañeros a los jugadores de las categorías sub 10, sub 13, sub 15 y sub 18, en un programa impulsado por Gindar, para llevar el juego al siguiente nivel en entrenamientos con directores técnicos profesionales, con visores presentes en el camp para abrir puertas al profesionalismo, así también mejorarán su rendimiento mental y emocional, a cargo de especialistas en el ámbito deportivo.

Es una excelente oportunidad para los pequeños de divertirse y hacer amigos en un ambiente de sana convivencia, se desarrollar de las ocho de la mañana a las doce del día.