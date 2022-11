Qatar 2022 tendrá los únicos estadios en el mundo con tecnología de enfriamiento ¿Cómo funciona?

Uno de las cosas más curiosas de esta Copa del Mundo es la fecha en la cual se realizará, esto tiene un motivo, las altas temperaturas en Qatar, que en las fechas tradicionales de mundiales pasados (junio-julio) pueden llegar hasta los 50°C. Por este motivo, los estadios del país qatarí tendrán una tecnología de punta para contrarrestar esta situación.

El Mundial de Qatar promete una innovación que va a impresionar a todos los aficionados con aire acondicionado en todos los estadios, algo nunca antes visto en un inmueble de futbol.

Te puede interesar: ¡De Toluca a Qatar! Los mexicanos ya ponen color en las calles de Doha

Una de las mayores preocupaciones de la gente cuando se nombró a Qatar como la sede de la Copa del Mundo fueron las altas temperaturas del país asiático. Por ello se tomó la decisión de que se jugará en fechas de invierno y no en verano, para disminuir un poco el impacto del calor en aficionados, jugadores y staff.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ESTO (@estoenlinea)

Pese a la modificación de las fechas, los organizadores aún tienen preocupación por esto y temen que el clima no sea favorable para que se pueda jugar al futbol al nivel que demanda un Mundial. Es por ello que decidieron implementar un sistema de refrigeración que te contaremos cómo funciona.

¿Cómo funcionará el aire acondicionado en los estadios de Qatar?

Muchos de los estadios fueron remodelados y otros construidos desde cero pero todos coinciden con la tecnología de punta para ofrecer una temperatura correcta para toda la gente que se encuentre dentro de los inmuebles mientras los partidos se llevan a cabo.

The future of stadiums? 🏟️



Go inside the air-conditioned Khalifa Stadium in Qatar, which will host games at the World Cup in 2022 and the World Athletics Championships this month pic.twitter.com/0KHD20eRuO — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 26, 2019

Cada estadio cuenta con una “Central de energía” que está instalada a kilometros de distancia pero que esta conectada a través de tuberías muy largas hasta las tribunas.

Esta central recibe agua helada, que será bombeada al estadio por las tuberías y hasta la cancha. De este modo saldrá el aire acondicionado que se espera mantenga una temperatura constante de 26°C.

“Al borde del campo de juego hay unos paneles que atraen el aire caliente hacia unas máquinas que hay debajo, lo enfrían, lo purifican de polen y polvo, como también de piel y pelo humano, y lo devuelven más frío hacia la gente”, se informó a los medios de comunicación.

Futbol Nikab, Hiyab, Burka: los diferentes velos que portan las mujeres en Qatar

La temperatura exterior estará aproximadamente en 32°C, dentro del estadio se esperan unos 26°C y en cancha unos 17°C.

“Estamos 100% seguros de que les damos a los jugadores un ambiente térmico que les permite esforzarse al 110% sin ser perjudicados por las temperaturas. Para los espectadores y visitantes tenemos varios pequeños difusores que básicamente expulsan aire fresco en un radio de dos metros y lo hacen recircular”, especificó el ingeniero sudanés Saud Abdulaziz Abdul Ghani, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Qatar.

Nota publicada originalmente en ESTO