"Estamos embarazados", así revela Raúl Jiménez que él y su esposa serán papás

Raúl Jiménez dio una sorpresa a sus seguidores y anunció que tanto él como su esposa serán padres.

Por medio de su Twitter, el futbolista publicó la portada de la Revista ¡Hola!, donde anuncia que "están embarazados" y que están muy emocionados por esta nueva etapa.

Estamos embarazados 😍😍😍@danielabassom

La vida no puede ser mejor.

Estamos emocionados, nerviosos y ansiosos por contarles todo junto a nuestros amigos de @holamexico pic.twitter.com/3TWIfTyfcw — Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) February 9, 2020

Fue en noviembre de 2019, cuando Jiménez y Daniela Basso se enteraron que serian padres por primera vez.

Cabe destacar que el mexicano está viviendo uno de sus mejores momentos como jugador y consolidándose como el mejor delantero del Wolverhampton, equipo con el que ya suma 20 goles en la actual temporada.

Adama ➡️ Raul ⚽️ x5

Raul ➡️ Adama ⚽️ x3



No partnership has combined for more @PremierLeague goals this season!



🔥🤝 pic.twitter.com/yG3HX6kSlN — Wolves (@Wolves) January 24, 2020

Los Wolves también aprovecharon el tuit del futbolista para felicitarlo por las "buenas nuevas".