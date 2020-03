Sin balón, los futbolistas se consuelan con los videojuegos

De los tacos a las zapatillas: obligadas a quedarse en casa por el coronavirus, varias estrellas del fútbol en España ha seguido cultivando su rivalidad a distancia con los videojuegos, en torneo de simulación de fútbol organizado el pasado fin de semana.

En pleno confinamiento, la Liga sigue.... en la consola. Privados de partidos desde el pasado 12 de marzo, los futbolistas profesionales españoles se pusieron de acuerdo para disputar una gran competición de fútbol en línea con un objetivo caritativo, quedándose cada uno en casa. Un jugador por club fue designado por representar sus colores a los mandos del juego FIFA20.

Y al final, fue el Real Madrid el que ganó: el extremo Marco Asensio, que representaba al club merengue (tras imponerse internamente a Dani Carvajal y Thibaut Courtois), ganó esta primera edición de "LaLiga Santander Challenge", venciendo 4-2 el domingo en la final contra su rival Aitor Ruibal, jugador del Leganés.

El evento fue seguido por cerca de 170.000 espectadores en Twitch, une plataforma de difusión en directo a menudo utilizada por los jugadores de videojuegos.

El torneo fue también ampliamente cubierto por la prensa (el rotativo deportivo Marca le dedicó más de 25 artículos), y generó muchas reacciones en las redes sociales, con, especialmente, la parodia realizada por el delantero Borja Iglesias entrando en su salón.... como si llegara al estadio en un día de partido.

Sobre todo, este mini-torneo permitió recaudar 180.000 euros para la lucha contra la pandemia (de ellos, 100.000 euros donados por LaLiga), que se han dado íntegramente a Unicef.

Derbi andaluz en línea

Este proyecto se hizo realidad gracias a la iniciativa de Ibai Llanos (G2 esports), una de las figuras de los videojuegos en España.

El 15 de marzo, cuando el calendario del campeonato (suspendido sine die) preveía inicialmente un derbi andaluz entre el Betis y el Sevilla, decidió disputar igualmente el partido a las 20h00 GMT como estaba previsto, pero en la consola, entre Sergio Reguilón (Sevilla) y Borja Iglesias (Betis). Todo ello, comentado por "Ibai", y difundido en directo por la plataforma Twitch.

"¿Os gustaría un torneo FIFA entre los 20 equipos de primera división?", preguntó "Ibai" en Twitter, al día siguiente de su gran éxito popular con el derbi andaluza en línea.

Inmediatamente, grandes nombres como Asensio, Courtois, Carvajal (Real Madrid), Sergi Roberto (FC Barcelona) mostraron su interés, y 19 participantes fueron seleccionados (el Mallorca no pudo presentar candidato en el último momento).

"Hablamos por redes sociales y pregunté ¿quién juega? Como si fuera un grupo de colegas. Obviamente no somos amigos como tal, pero ha sido así, muy natural, no hay ninguna marca, ningún representante, ni ningún interés de por medio. No tiene más misterio", explicó Ibai Llanos a Marca la víspera del inicio del torneo el jueves.

Este gran evento también habrá servido para acercar los eSports al gran público. "Sí, la verdad es que es una buena oportunidad, es feo decirlo porque ojalá no hubiera pasado el coronavirus", concluyó Llanos.