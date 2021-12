Tiago Volpi espera regresar a Gallos Blancos

El regreso de Tiago Volpi al empastado del Corregidora, causo gran conmoción entre los aficionados, por lo que dijo que espera algún día volver a vestir el uniforme de este conjunto y entregarse al cien por ciento, además de reiterar que para él era importante venir y agradecer todo el cariño que le han demostrado los aficionados, pues en su momento no pudo hacerlo.

“La primera palabra es emoción, por todo lo que vivimos aquí, poder regresar a ver a la gente a todos ustedes que los extrañaba mucho, entonces creo que es emoción de volver a casa. Si dios quiere, yo creo que puede ser posible (volver a jugar con Gallos Blancos), porque tengo mucho cariño, mucha admiración y mucho respeto, mucho amor por la playera, si existe la posibilidad en un futuro, para mí sería un honor volver a vestir la playera de Gallos. Si existe la posibilidad de algún día regresar hacerlo y dar lo mejor”.

Deportes

Respectó al recibimiento que le dio la afición en esta oportunidad, señaló que fue muy emocionante el volver a este estadio en donde consiguió el título de Copa, pero sobre todo por lo que vivió durante los cuatro años que estuvo con el conjunto queretano, por lo que Querétaro siempre es y será su casa.

“La verdad es que fue muy emocionante para mi oír a la afición coreando mi nombre, toda la afición que vino a verme, es una emoción muy grande, porque de la manera que salí, no era la que quería, sin despedirme de ellos, entonces volver tres años después y tener esa respuesta de ellos, es algo que me emociona mucho. Por respeto primero, por cariño, porque esta gente me hizo sentir como si estuviera en mi propia casa, los cuatro años que estuve aquí y cuando uno sale, hoy yo puedo entender y ver muchas cosas que no veía, entonces puedo afirmar que Querétaro es y siempre será mi casa”.