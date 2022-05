Vane se despidió de Gallos Femenil

La colombiana Vanessa Córdoba, se despidió de Gallos Femenil a través de un comunicado en sus redes sociales, la portera no continuará en el equipo la próxima temporada y envió un emotivo mensaje a los aficionados del equipo.

“Luego de un maravilloso año dentro y fuera de las canchas, cierro un ciclo con Gallos. Ha sido un privilegio hacer historia con ustedes”.

Deportes Súper Mujer con dolorosa derrota en el Infiernillo

Agradeció a todos los que fueron parte de su estadía en Querétaro, ya que la colombiana se ganó muy rápido el cariño de la gente y cayó de sorpresa el anuncio de su salida.

“Gracias a cada una de las personas que me hicieron sentir en casa, mis compañeras, amigas, a quienes conocí en los estadios, calles, tribunas, eventos; gracias a los niños y cada una de las personas que con muchos saludos, cartas, detalles y mensajes me hicieron sentir como en casa. Gracias porque juntos le dimos la vuelta al cuento y continuaremos haciéndolo desde donde sea que elijamos estar, eso sí, un milímetro por día. Me voy, pero una parte de mi corazón se queda con ustedes”.

Y remató, “Att; la colombiana queen que se enamoró de Querétaro y que como dijo el día 1, espero me recuerden como la futbolista que llegó y aparte de hacer grandes atajadas, aportó al cambio de narrativa de la mujer”.

Vanessa recibió muchos mensajes de apoyo de los aficionados y aún se desconoce cuál será el futuro de la arquera.