Verano de mucho futbol

Kancha Soccer San Juan del Río será sede del campamento de verano, curso enfocado al futbol soccer lo que promete ser una gran experiencia para los jóvenes, organizado por Grupo de Inducción al Alto Rendimiento, que se llevará a cabo del 22 de julio al 10 de agosto.

Está diseñado para niños de 10 a 18 años que sueñan con ser atletas. Sin importar el nivel de juego que tengan pueden participar para mejorar sus habilidades.

Deportes Cinco atletas del estado van a Juegos Olímpicos

Será una excelente oportunidad para los pequeños de divertirse y hacer amigos en un ambiente de sana convivencia, se desarrollará de las ocho de la mañana a las doce del día.

Participarán los jugadores de las categorías sub 10, sub 13, sub 15 y sub 18, en un programa impulsado por Gindar, diseñado para llevar el juego al siguiente nivel en entrenamientos con directores técnicos profesionales, con visores presentes en el camp para abrir puertas al profesionalismo, así también mejorarán su rendimiento mental y emocional, a cargo de especialistas en el ámbito deportivo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Las inscripciones están abiertas y pueden acercarse a Kancha Gustavo Emilio para conocer de los espacios. Los profesores que estarán a cargo son, Carlos A. Martínez, Shankara Parga, Lizbeth Noguez.