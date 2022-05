Gala con causa en Provincia Juriquilla

Con matadores del nivel De Diego Silveti, Arturo Macías, Juan Pedro Llaguno, José Mauricio, Leo Valadez y la rejineadora Stefanía Uribe, se llevará a cabo la “Gala Taurina Musical” este 27 de mayo en la plaza de toros de Juriquilla, qué será a beneficio de la Fundación Ángeles Taurinos y los fondos serán destinados Iara enfermos oncólogicos del Centro Integral de Cancerología (CIC).

Además el evento contará con la participación de la intérprete española María Toledo, quien cantará en honor al maestro Jorge Gutiérrez.

En el estrado estuvieron presentes José Antonio Torres Landa, el maestro Jorge Gutiérrez, el matador Federico Pizarro, Lizbeth Curiel, jurídico fundadora de Ángeles Taurinos, Tomasina Esformes, presidenta fundadora de Ángeles Taurinos, la Dra. Elvira Gómez, Oncóloga; Jorge Fernández Mendoza de Forcados Amadores de México, Stefanía Uribe, rejoneadores y el matador José Mauricio.

Federico Pizarro, matador de toros dijo, “venimos hoy a convocar a la afición de Queretaro para que a través de un espectáculo de categoría para apoyar una causa que es al amor a la vida del ser humano, mi trabajo hoy con esta causa toma otro sentido, el ayudar a alguien para poder vivir, que la afición disfrute por la vía de la fiesta es algo que me enorgullece, agradezco a todo el equipo de Juriquilla porque sin ningún interés nos han abierto las puertas de su casa”, afirmó.

Tomasina Esformes, Fundadora de Ángeles Taurinos dijo, “Estoy de regreso porque hace como 6 años a mi esposo le dio un cáncer que lo tuvo muy mal, después de eso yo estuve enferma y ya me encontraba bien pero pasó la pandemia, yo siempre he querido mucho a México, soy de Sonora y desde chica mi mamá era muy taurina, mi sueño era siempre ayudar a la gente, siempre he querido hacer esto para México y quiero dar las gracias para todos los que han donado su tiempo, su arte y su ganado, a la gente que va a participar en esto van a salir con un buen sabor de boca”.

Esta corrida de toros además de ayudar a una buena causa, servirá para homenajear al maestro Jorge Gutiérrez quien dijo, “estoy emocionado de estar con Tomasina y esta Asociación, una persona que salva a otra es un ángel y estoy apoyando la causa con todos los compañeros toreros, ponen de su parte para esta noble causa, un amigo me preguntó un día que qué pasaba con los toreros que se retiran y yo les respondí que nos empezamos a morir y me dio cáncer y ahí dije china para qué dije eso, pero gracias a Dios he tenido los tratamientos adecuados junto con la ayuda de nuestro señor, mucha gente no se aplica los tratamientos por la falta de recursos y por eso se les va la vida y esta Asociación se dedica a ayudar a estas personas que no tienen acceso a los tratamientos que son demasiado caros”.

Los boletos para apoyar esta causa y disfrutar de un gran cartel taurino van de los 400 pesos a 1200 pesos, los puntos de venta están en Tacos el Pata Constituyentes y el Club de Golf de Juriquilla.

DATOS

EL 27 DE MAYO

Será la Gala Taurina Musical a las 8 PM en Provincia Juriquilla a beneficio de la Fundación Ángeles Taurinos

Angeles taurinos es una Fundación que nace en el 2007 por Tomasina Esformes quien se ha dedicado a realizar eventos taurinos con causas sociales