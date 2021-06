¡Galaxy campeonas!

El equipo femenil Galaxy logró el campeonato de baloncesto, del torneo Internacional Troncones Beach, que se realizó en Ixtapa, Guerrero. Las jugadoras a cargo del profesor Ángel Leonel Medina volvieron con trofeo y medallas para colocar a San Juan del Río en lo más alto.

Las jugadoras y entrenador se dieron cita al auditorio del Cecuco para dar parte de lo que se vivió en los días de competencias, minutos antes de partir a su próximo compromiso, el torneo de la Liga Nacional de Clubes contra Querétaro y la selección de México.

Ana Cristina Ortega Fernández, jugadora campeona, señaló que la clave de este triunfo fue el trabajo en equipo.

“Siempre he tratado de ser una unión en el equipo que cuando parece que se está cayendo tratar de levantarlo, he tratado de dar espíritu. En cuanto a fortalezas me parece me he dedicado a la defensa. Lo disfruto Mucho”, declaró.

El representativo sanjuanense se impuso en la final con diferencia de 4 unidades sobre el equipo de Querétaro en lo que fue un juego muy cerrado.

“Llegó un momento en el que íbamos perdiendo hasta por 10 puntos, pero terminamos levantarnos, no perdimos la esperanza”, recordó la jugadora.

Karen Paola Sánchez Romero, como el resto de sus compañeras dio hasta el máximo esfuerzo para lograr el campeonato.

“No nos queríamos quedar con el segundo lugar, todas las niñas hicieron un esfuerzo grande, olvidamos el cansancio, el dolor y a lo que íbamos”, expresó quien ahora fue convocada a la selección de Querétaro para la Olimpiada de CONADE .

“Sí voy a irme pero primero a terminar con ellas, terminar lo que empecé y después seguir”, señaló.

El profesor Ángel Leonel Medina, dedicado a la formación de talentos desde los 10 años contó que esta selección 2005 tiene trabajando aproximadamente 6 años, mientras que las jugadoras de 2006 ya están en proceso con la selección queretana.

“Este año se juntaron dos niñas de 2004 con mucho talento son niñas que han trabajado desde chicas. Con Carol Guadarrama de Jaguares y Regina Loya Eddis para seguir el proceso de selección, jugadoras con mucho talento”.

Galaxy tuvo su primera incursión en los Juegos Nacionales de la CONADE en 2019 logrando el primer lugar a nivel estatal. Por el tema de Covid tuvo que ser suspendido el proceso y ahora que se reabrieron convocatorias por clasificación, Querétaro no clasificó en la categoría.

El mérito de haber ganado el estatal fue considerado por el presidente municipal, Guillermo Vega quien brindó un apoyo mismo que se hizo efectivo esta vez que salieron de competencia.

“Nos aportaron el traslado el hospedaje, la alimentación, incluso apoyo para mí y mi asistente. Sin ese apoyo pocas de las niñas habrían ido, nos brindaron la oportunidad de estar juntos y poder ser más fuertes en cancha. En Ixtapa jugamos dos categorías : Universitaria y 2004-2005, enfrentarnos a muy buenas selecciones”, reflexionó el entrenador.

Galaxy tuvo 8 partidos de los cuales solo perdimos dos, uno contra la UVM, ante jugadoras con mucha experiencia y otro contra la categoría 2004-2003, niñas más grandes. En su categoría jugaron contra Colombia, contra Tula, el Estado de México. En la categoría Universitaria incluso pelearon por el tercer lugar.