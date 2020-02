Gallos Blancos derrota a Rayados con tremendo golazo de Ariel Nahuelpán

No estaba presupuestado, los Gallos sorprendieron al plantarse al campeón en su propio estadio y sacaron un triunfo importantísimo, tres puntos que valen oro y que los mantienen en la lucha por el liderato general, partido perfecto para el cuadro que dirige Víctor Manuel Vucetich.

Los goles del triunfo fueron obra de Marcel Ruiz (15’) y un tremendo golazo de Ariel Nahuelpán en el último suspiro del partido (89’), por Rayados descontó Rogelio Fune Mori (64’), y así lograr una victoria que hace cantar al Gallo en la cima.

Los queretanos llegaron a 9 puntos en el torneo producto de tres victorias y una derrota, mientras que los Rayados siguen sin ganar en el torneo y suman apenas un punto con un empate y dos descalabros.

EL JUEGO

La era Post-Pizarro en Monterrey inició con el pie izquierdo, aunque el jugador estuvo en la tribuna, es un hecho su partida a la MLS, situación que ya perjudica a los Rayados.

El Gallo fue de pelea en la Sultana del Norte y complicó demasiado a los locales, quienes se vieron sorprendidos por la propuesta de su rival, la cual, pronto le resultó.

En una gran jugada colectiva, el joven Marcel Ruíz llegó a toda velocidad al área y con un toque sutil clareó a Marcelo Barovero. El esférico rodó y César Montes lo salvó en la raya, sólo que para su desgracia, los queretanos pidieron que el tanto fuera válido.

El VAR apareció por la duda de si el balón cruzó la línea o no. Fueron segundos de incertidumbre en el Gigante de Acero y la resolución del árbitro, tras ver las pantallas, fue otorgarle la anotación al queretano. El silencio fue sepulcral y de un total desconcierto. El esfuerzo del Cachorro buen en vano.

El campeón no tenía síntomas de reacción. Lo intentaron, pero los balones no le llegaban al hombre que podía cambiar la historia. Rogelio Funes Mori pasó desapercibido y no tuvo ninguna opción real ya que fue bien custodiado por la zaga albiazul.

Para colmo, Leonel Vangioni tuvo que salir de cambio y el holandés Vincent Janssen entró al quite para dar inspiración máxima al equipo.

El norte se llenó de magia por un momento y el Mellizo levantó de sus asientos a los presentes al inmueble. Una bella Chilena sacada de la chistera por el argentino estuvo muy cerca de llegar a las redes, pero el cancerbero Gil Alcalá la rasguñó y así evitó el magnífico tanto.

El resultado al medio tiempo fue inesperado y ni el más excéptico lo pudo creer. Querétaro comandado por el Rey Midas estaba dando la campanada de la jornada y con mucha justicia.

El complemento llegó y los visitantes siguieron con la propuesta, sólo que no la reflejaron en el marcador. Caso contrario a La Pandilla. Apareció el estilo del Turco Mohamed y en un contragolpe letal de tres toques lograron el ansiado empate. Rogelio recibió un bombón de Dorlan Pabón, esta vez no falló y con un certero cabezazo regresó la esperanza a los Rayados.

En ese momento la tribuna se prendió y coreó al unísono el «Oe, Oe, Oe, Funes, Funes», el delantero les respondió con una caravana y continúa acrecentando su historia con los regiomontanos. Con su gol 104, le rompió una racha de imbatibilidad a los Gallos de 264 minutos sin permitir gol. Mejor imposible.

Pero todo quedó en el olvido. Sobre la hora, apareció el Gallo más pelón, personificado por Ariel Nahuelpán, y con una bella definición decretó la victoria para Querétaro.