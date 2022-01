Gallos Blancos está libre de Covid-19

El técnico de los Gallos Blancos de Querétaro, Leonardo Ramos fue claro al manifestar que el conjunto queretano no tiene ningún contagio entre sus jugadores, ni cuerpo técnico, esto luego de que se diera a conocer la noticia que el equipo de Monterrey, primeros rivales de los “emplumados” han presentado algunos casos positivos entre sus jugadores.

“En cuanto al Covid, por suerte no hemos tenido ningún problema, la parte de medicina ha trabajado muy bien, ha habido cuidados personales de cada jugador, no solamente en el plantel sino en su familia también y hoy no tenemos ningún caso de Covid y eso nos deja mucho más tranquilos”

Al ser cuestionado sobre si les han hecho recomendaciones para sortear esta situación del Covid.19, el estratega queretano reiteró que todo ha sido desde el cuidado que han tenido los jugadores y sus familias, además de que en el club no han bajado la guardia en el tema del uso del cubrebocas y del gel en todo momento.

“Cada uno en su vida ha tenido un cuidado personal muy bueno y eso es muy importante, porque cuando llegamos al club tenemos cuidados muy importantes como el terma del tapabocas, del uso del gel constantemente y sobre todo con esta oleada nueva de casos que vinieron y que van a venir con esta faceta nueva o esta degeneración del Covid, ha pegado más fuerte, es extremar los cuidados y como dijo “Tin” también, venimos ya de hace dos años con este tema y creo que es un tema por lo que creo que nos va a acompañar de acá hasta bastante tiempo, entonces nos tenemos que cuidar todos, no solamente por el tema del futbol sino por la familia, hay jugadores que tienen niños pequeños o mamás con mucha edad y normalmente es a las que más ataca, el equipo esta consciente y saben que se tienen que cuidar, se han dado casos en las básicas, pero como no entrenamos a la misma hora, no hemos tenido contacto y hoy estamos todos aptos para estar en el plantel”