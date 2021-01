Gerardo Ruiz se adueña del arco de Gallos Blancos, no ha recibido gol

A quien se consideraba como un inamovible de la portería queretana era a Gil Alcalá, jugador hecho en Gallos y capitán del equipo, pero desde la jornada dos, Héctor el “Pity” Altamirano optó por darle la oportunidad a Gerardo Ruiz y con él en la portería, los Gallos llevan dos triunfos y ningún gol recibido.

“Uno trabaja día a día para poder estar en el once titular. Claro que mi objetivo era ser considerado un jugador importante para una institución. Nuestro trabajo es poner lo mejor de cada uno y meter en problemas al entrenador para que él decida qué es lo mejor para el grupo, nunca me he desesperado. Estoy disfrutando mucho esto”, dijo Ruiz.

Los buenos resultados no han sido una casualidad, “destacar el compañerismo en el grupo, somos un equipo que está tratando de formar una familia y la entrega ha sido vital para poder obtener los resultados”.

CRUZ AZUL

El próximo rival de Gallos es uno de los llamados grandes del futbol mexicano, a pesar de que la Máquina no atraviesa por un buen momento.

“Es un rival de mucha jerarquía, ayer sumó sus primeros tres puntos y buscaremos entregar el mejor desempeño y sumar puntos de visita que es algo que nos ha costado”.

Y agregó, “nosotros estamos pensando en Cruz Azul, nuestra semana ya arrancó. Sabemos que hicimos bien las cosas en los partidos pasados, pero estamos enfocados y en el estado anímico estamos muy bien”.”

CELEBRACIÓN CON CUBREBOCAS

LA situación que vive el mundo entero es complicada, por eso los jugadores de Gallos optaron por realizar un festejo que tuviera un mensaje para seguir tomando precauciones frente al Covid-19.

“Hoy más que nunca quisimos mandar un mensaje de que es momento de seguirnos cuidando y quisimos dar un buen mensaje a toda la afición, para que esto le pueda dar la vuelta al mundo y poner énfasis en tomar todas las medidas de sanidad necesarias”, remató.