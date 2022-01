Germán Madrazo acudirá a Juegos Olímpicos de Invierno como entrenador

El exatleta queretano, Germán Madrazo volverá a unos Juegos Olímpicos de Invierno, aunque ahora lo hará como entrenador del duranguense Jonathan Soto, con quién ha estado trabajando desde hace cuatro años, aunque reconoció que, por las condiciones actuales de la pandemia, podría no estar presente en China para apoyar a su deportista.

“Me enorgullece platicar que estos 4 años de trabajo como entrenador de Jhon han rendido fruto, vamos a regresar a los Juegos Olímpicos, quizás no vaya a ser en persona, porque las condiciones actuales del mundo no me van a permitir viajar a China, pero eso no importa, lo que importa es que lo logramos”.

Jonathan Soto competirá en la disciplina de esquí cross country, deporte en el que Madrazo compitió con 42 años en PyeongChang 2018, destacando que el oriundo de Durango es uno de los 4 mexicanos que asistirán a la justa invernal Beijing 2022, que se llevará a cabo del 4 al 20 de febrero en China, luego de que consiguiera la plaza para nuestro país en la Copa del Mundo de Alemania y posteriormente le confirmaron que sería él quien representaría a nuestro país. Germán Madrazo envió un mensaje en un video que publico en sus redes sociales, en donde aseguró que nunca es tarde para cumplir sus sueños, por lo que los invitó a atreverse a ir por su sueño, a prepararse, a esforzarse, a superar cada obstáculo que se encuentren en el camino.

“Quiero recordarles que nunca es tarde para soñar, nunca se es demasiado viejo o demasiado joven, que en el lugar en donde vives y que los recursos que tienes no son suficientes ni para ayudarte a cumplir tus sueños, ni para impedírtelo, así es que, si tienen un sueño, atrévanse a ir por él”.