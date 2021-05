Germán Silva prepara tercer scouting

El maratonista Germán Silva prepara ya lo que será el tercer scouting del “Proyecto Pinole Corriendo por las venas de México”, la cual comprenderá del Pico de Orizaba hacia Cancún en Quintana Roo, que será la meta de este reto que se ha planteado y que comprende más de cinco mil kilómetros a lo largo de todo el país.

“Lo mío es correr y siempre lo he dicho, nací para correr y ahora estoy corriendo más que nunca, apreciando lo que ofrece México, la naturaleza, tradiciones, alimentos, todo lo que es la cultura mexicana, tengo este sueño, este reto de cruzar de norte a sur el país, son aproximadamente 5 mil kilómetros, lo vamos a saber exactamente ahora que terminemos todos los scoutings, justamente este 25 de este mes salimos a hacer el tercer scouting que es del Pico de Orizaba que es el pico más alto de México, más de 5 mil metros de altura y vamos a Cancún en donde pretendemos llegar, vamos a correr 50 kilómetros diarios o un poquito más depende de las condiciones”.

German Silva manifestó en entrevista para ABC Radio que la fecha en que iniciará su recorrido de manera oficial, será el 2 de noviembre, por lo que estos scoutings le sirven sobre todo para conocer la distancia real, la elevación que tendrá todo el trayecto y las situaciones a las que podría enfrentarse a lo largo del trayecto, pero sobre todo disfrutando siempre del paisaje y las tradiciones de nuestro país, pues casi todo el trayecto es por caminos de terracería y pocas veces tocarán las carreteras.

“Tenemos como fecha para empezar el 2 de noviembre que es día de muertos, un día muy emblemático para nosotros, para los mexicanos y en entrenamientos vamos muy bien, las cosas grandes siempre son imperfectas y son parte del drama del día, de repente tienes una lesión pero todo se arregla, justamente estas últimos tres o cuatro días no he podido correr por un problema en la espalda baja que traía ya desde hace tiempo, pero ya fui, ya lo arregle y estoy corriendo un promedio de 140 kilómetros a la semana con natación, trabajo de fuerza y realmente el scouting o reconocimientos de rutas nos permiten asegurarnos de muchos temas, sobre todo de números, la distancia real, la elevación, de puro ascenso vertical estamos hablando de casi 100 kilómetros, de los 5 mil kilómetros, estamos hablando de ascender más de 10 veces el Everest que mide 8 mil metros de altura. El 80 o 90 por ciento del recorrido será en terracería, caminos de a caballo”.

El dos veces ganador del Maratón de Nueva York, en 1994 y 1995, reitero que es un recorrido nuevo, que nadie ha hecho y en el cual también invitarán a la gente que quiera unirse, teniendo un costo de inscripción, el cual aún no han definido, pero en este caso una parte de lo recaudado por este medio será destinado a alguna casusa que están por definir.

“Nadie lo ha hecho, es un recorrido nuevo que nosotros estamos descubriendo y patentando, de hecho los puros scoutings que estamos haciendo son una aventura muy padre y ahí vamos, en la parte de seguridad y a pesar de que entramos en la sierra tarahumara, esta cuestión del narcotráfico que hay lugares en donde no puedes pasar, pero no tuvimos problemas, si algunos detalles, pero cuando lo hablas la gente se emociona y se interesa en el proyecto, es importante señalar que también estaré acompañado de la gente que quiera hacerlo, vamos a tener inscripciones y parte de lo que se recaude lo vamos a destinar a alguna causa, todavía no tenemos el costo ni la causa, pero a mi me hace mucho el tema del cuidado del medio ambiente”