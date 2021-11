Gimnasios y Centros Deportivos aún no se recuperan

La presidenta de la Asociación de Fisicoculturismo, Fitness y Centros Deportivos de Querétaro (AFFCDQ), Rubí Ponce Solares dio a conocer que formalmente cerraron cerca de 70 gimnasios en la entidad, debido a la pandemia por el Covid-19, que ha afectado mucho a este gremio del deporte, pero ya piensan en los planes y estrategias que utilizaran para el próximo año y así poder mantenerse abiertos, además de contar con una mayor afluencia de usuarios.

“Nosotros como Asociación de Fisicoculturismo, Fitness y Centros Deportivos del Estado de Querétaro (AFFCDQ), de la cual soy presidenta, una de las cosas que hemos vivido en lo largo de estos dos años de pandemia, es trabajar en conjunto, cosa que antes no se hacía, empezamos a hacer los recorridos a nivel estatal, fuimos a todos los municipios buscando entre todos apoyarnos, se dio un conteo más o menos de 500 gimnasios abiertos, que estábamos trabajando, que fueron cerrados, en estos dos años se cerraron de manera definitiva entre 60 y 70 gimnasios, tronaron porque ya no podían y básicamente fue la cuestión de las rentas y porque nadie estábamos preparados para esto”.

Actualmente la mayoría de los gimnasios de la entidad han vuelto a brindar sus servicios, pero todavía tiene su economía muy golpeada, debido a que siguen atendiendo a sus usuarios por cita, aunque ya se permite un aforo del 75% todavía les ha costado mucho trabajo en cuestión económica, por lo que espera que para el próximo año ya se pueda mejorar la situación, pues están trabajando de la mano de las autoridades.

“Pudimos abrir en junio pero, de todos modos fue muy complicado para los gimnasios porque nos dejaban tener un aforo muy pequeño, algunos no alcanzaban a cubrir los gastos, hablamos de que el 50 por ciento prefirió mantenerse cerrado y el otro cincuenta abrieron, al día de hoy estamos hablando que estamos empezando a hacer nuevamente el conteo de cuantos quedamos, hay nuevos dueños, los gimnasios seguimos golpeados, la economía no se ha recuperado al cien por ciento, todavía tenemos el aforo reducido, 75% pero por citas, hemos tenido mesas de trabajo con el alcalde del municipio, estamos trabajando para el año entrante poder, no nada más apoyar a los gimnasios, sino tomarnos en cuenta y trabajar en conjunto”.

La presidenta de la AFFCDQ, reiteró que a partir del trabajo que han realizado y la conformación de esta asociación, si ha habido interés por parte de más duelos de gimnasios para integrarse a la agrupación, pues han visto que el beneficio es para todos los integrantes y no solamente para algunos.

“Cuando empezamos a trabajar, eramos pocos los gimnasios, yo creo que los compañeros o amigos que competíamos, empezamos a jalar a los dueños, pero ahorita que han visto que funciona más el hecho de que trabajamos juntos y que un negocio regular tiene más oportunidad, pues se empiezan a acercar todos y buscamos que sea un beneficio para todos”.