Gimnasta es triple medallista de oro

Regina Elizabeth Corona figuró en la Copa Daniel Corra al lograr tres medallas de oro en el Centro de Congresos. La gimnasta de club Danessa San Juan del Río volvió a las competencias presenciales y lo hizo de manera contundente para conseguir primer lugar en la prueba de salto, primer lugar en barras y primer lugar en vigas.

Regina se adaptó muy bien a volver a los eventos, el aumentar las cargas de trabajo dentro y fuera del gimnasio pues además volvió a clases presenciales para cursar el segundo semestre de preparatoria.

“Ha estado muy divertido porque me gusta estar con mis compañeras, es un poco cansado porque ya entré a la escuela presencial, volvía a subir las horas de entrenamiento, pero esto es lo que me apasiona. El punto es luchar por lo que quieres, siempre se atraviesan cosas y no por eso tienes que dejar de luchar. Los que más te apoyan son lo que te quieren mucho”, declaró la gimnasta.

Deportes Gimnasta sanjuanense en el top 9

Elizabeth es una joven que tiene claro sus objetivos. Pese a su corta edad ya figura a escala internacional. Ha representado a México en el Mundial de Gimnasia de Acrobacia en Suiza, junto a su compañera Ximena Mondragón, con quien consiguió el pase a competencia al ganar el Panamericano en Monterrey.

Con 10 años dentro de la gimnasia, Regina es un ejemplo de disciplina y dedicación quien agradeció el apoyo de sus familias, entrenadores y amigos por apoyarla a cumplir sus sueños.