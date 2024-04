Gimnastas de Danessa ganaron Copa Querétaro

Destacada participación de las gimnastas de Club Danessa en Copa Querétaro donde pusieron en alto el nombre de San Juan del Río con una selección que estuvo conformada por once talentosas deportistas, quienes se quedaron con el oro, plata y bronce. Compitieron dentro del programa Excel apostando por crecer.

Regina Olivares, primer lugar en barra y bronce y piso, segundo lugar en all and round en categoría bronce. Ximena Sotelo, primer lugar en todos los aparatos, primer lugar en all anda round, categoría bronce, categoría 2012- 2013, en esa misma categoría, Ema Samanta, Génesis Makeda, Abril Serrano.

Dana Cuello en nivel plata, 2018-2017, primer lugar en todos los aparatos. Ana Sofía landa que también es plata 2016-2015, ella sacó primer lugar en todos los aparatos, primer lugar en all and round.

Plata 2014-2013 TesSa Díaz, primer lugar en todos los aparatos y all raound. Viridiana Razo, nivel oro en la categoría 2013-2012, le fue bastante bien ganó primer lugar. Abigail Álvarez ganó en all anda round y aparatos.

Este resultado fue esfuerzo del trabajo en equipo entre niñas, padres de familia y entrenadores. Rumbo al Nacional de Trampolín, en el que estarán en competencia el 11 de mayo.

La directora Marxy Flores hizo la invitación a otros gimnasios a atreverse participar en competencia.

“Estamos muy contentos, si me esperaba algo bueno pero fue mucho mejor, seguirnos preparando para el Macroregional”, explicó la directora quien participó de juez en el estatal.

Cabe recordar que en la edición anterior ganaron Regional que se realizó en Acapulco, en donde lograron los primeros lugares en mega competencia donde participaron mil 800 niñas.