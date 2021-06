Gimnastas de San Juan del Río destacan en Suiza

Las gimnastas Ximena Mondragón y Regina Elizabeth Corona con el apoyo de los entrenadores y jueces, Marxy Arlette Flores, Axel Eduardo Ruiz y Francisco Ulyses Beltrán representaron orgullosamente a México en el Mundial de gimnasia de acrobacia que se desarrolló en Suiza.

La dupla sanjuanense llamó la atención del jurado por las diversas figuras y posiciones en el piso y en el aire que representaron en sus rutinas de elementos dinámicos y de balance acompañados de la música mexicana que tuvo por duración 2 minutos.

“Quería que sonara México porque era la primera vez de nuestro país en un mundial de acrobática, teniendo todo el selectivo que tuvimos. Creo que se cumplió el objetivo y elegimos el Son de La Negra”, relató la entrenadora Marxy Arlette Flores.

La competencia reunió a los países potencia en gimnasia como fue Israel quien se llevó gran número de medallas, Estados Unidos, Portugal, México, Suiza, Italia, Alemania, Azerbaiyán.

“Lamentablemente en los entrenamientos una de las niñas se nos lastimó y no nos dejaron pasar. Los doctores hicieron pruebas y nos dijeron que no pasa. Estábamos un pocos temerosos de no poder competir en la rutina de balance pero afortunadamente pudimos presentarla” agregó la también directora de Danessa San Juan del Río.

“Creo es el inicio de grandes cosas. Siempre ser los primeros implica muchos retos porque hay cosas que no están solucionadas, nos enfrentamos a muchos retos, sin embargo cumplimos además abrimos la puerta a muchas niñas que vienen y hay que aprovechar eso”, expuso la profesora.

La modalidad acrobática es una de las más antiguas, aunque fue en 1999 cuando entró oficialmente a la Federación Internacional de acuerdo con la Federación Mexicana de Gimnasia.

El trabajo en conjunto y la disciplina que las gimnastas fue la clave para colocarse a escala mundial. Detrás de los triunfos existen horas de preparación, en donde las gimnastas no quitaron de vista su objetivo.

Con 9 años dentro de la gimnasia Regina Elizabeth Corona es ejemplo de constancia y disciplina, al igual que Ximena Mondragón para hacer equipo con Danessa Club y representar a San Juan del Río a nivel mundial.

“La competencia se realizó con un estricto control de medidas de sanidad por el tema de Covid-19”, informó la profesora Marxy Arlette Flores Ibarra.

Para presentarse al Mundial, las sanjuanenses han tuvieron que hacer grandes sacrificios en busca de su sueño, mejorar sus rutinas, subir de nivel para llegar a la excelencia como lo son las olímpicas Simone Biles, Oksana Chusovitina, Alexa Moreno.

A poco más de un año de haberse retrasado la competencia, la emoción y responsabilidad de las seleccionadas nacionales fue la misma de cuando clasificaron.

Ante la contingencia fue un reto doble para las deportistas el mantenerse fuertes para sus planes. Estar fuera por meses del gimnasio y seguir desarrollando sus habilidades y dominio de técnica.

Las gimnastas Regina Elizabeth Corona A y Ximena Mondragón M ganaron su pase por México, luego de figurar en primer lugar en el Panamericano.

Ximena inició en Danessa cuando su papá la llevó por primera vez cuando era una niña con solo 5 años.

“Los que nos ayudan a seguir a delante son las niñas y el amor que tienen a la gimnasia”, expuso la profesora.