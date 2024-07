Gran debut de Alejandro Sánchez en el fisicoculturismo

Alejandro Sánchez Morales debutó con éxito como fisicoculturista en el Mr San Juan del Río. Después de cuatro años de estar en esta disciplina, el joven deportista cosechó resultados, obteniendo un segundo lugar.

Si bien este deporte siempre le llamó la atención, fue hasta esta vez que tuvo oportunidad de subir a tarima, lo que dijo fue una gran experiencia, diferente a lo que estaba acostumbrado.

Su principal motivación a lograr sus metas, fue su familia, a quién agradeció por su apoyo, lo mismo a su coach, César Salinas quien lo llevó a seguir adelante en los momentos más difíciles.

“El apoyo y la motivación me la dieron las personas que vivieron conmigo el proceso, mi coach César Salinas, todo el equipo de The Fit House, el gimnasio Constituyentes 427,en general que me apoyaron bastante porqué no fue nada fácil”, declaró.

“Quería desde hace un rato subirme a competir, pero nunca había tenido la oportunidad, la verdad es que estoy bastante contento con el resultado, con el proceso y con todo lo demás”.

Inspirado en el equipo, sigue los pasos de los fisicoculturistas de mayor trayectoria, / Foto: David Valdez El Sol de San Juan del Río

“En lo personal buscaba un primer lugar, pero estoy bastante contento con el segundo y sólo queda esforzarnos y seguir”, agregó.

Con la dedicación que entregó, tiene por planes a futuro competir nuevamente, aunque descartó para esta temporada el Mr. Querétaro.

La disciplina que cuenta Alejandro la ha forjado a través de los años, practicando diferentes deportes, pasando por la charrería, el fútbol, las artes marciales.

Con este resultado el deportista está convencido a seguir trabajando y buscar el primer lugar.

La disciplina que cuenta Alejandro la forjó en diferentes deportes / Foto: David Valdez / El Sol de San Juan del Río

“La verdad me gustaría al menos yo dejar descansar un poco mi cuerpo, porque fue un proceso muy agotar, la deshidratación, el corte de peso, se siente uno sin energía”

Inspirado en el equipo, sigue los pasos de los fisicoculturistas de mayor trayectoria, a quienes admira por su determinación y convicción, por poseer una mentalidad fuerte para conseguir sus objetivos.