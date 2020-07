Gran disciplina

La maratonista María Verónica Soria Cantera se exige dar lo mejor de sí, la disciplina ha sido la clave para calificar en dos ocasiones al Maratón de Boston, y el representar a México en Berlín y Chicago.

Originaria de Tequisquiapan, a Soria Cantera le gustaba el basquetbol cuando era niña, corría cerca del campo de su casa de manera amateur. Fue hasta la Universidad que el profesor Omar Rodríguez Esquivel descubrió en ella una atleta potencial, que con disciplina y orgullo representó al estado en múltiples competencias.

Deportes Presentan UH playera

“Todavía no estaban en auge las carreras como lo es ahora, pero había buenos corredores. En todas ellas mi entrenador me cumplió y me colocó en podio, me fue bastante bien. No lo entendía como ahora, sabía me gustaba correr”, contó la deportista.

Verónica descubrió la pasión por el atletismo cuando cursaba su carrera en el Instituto Tecnológico de Querétaro.

Deportes Pentatletas dan máximo esfuerzo

“Comienzo mi gusto por correr combinado con una competencia. No somos élite, pero somos semi profesionales porque hago lo que me gusta y de cierta forma puedo competir”, expuso la corredora, quien posee como record personal 3 horas con 7 minutos en el Maratón de Monterrey.

Pese a lesiones y cirugías, ha continuado hacia adelante logrando sus metas, con un record de 6 maratones y múltiples nacionales se mantiene entre las primeras del país.

Deportes Paloma Rojas, triatleta orgullosamente de San Juan del Río

Tiene por meta el completar los 6 Mayors este año, sería Nueva York donde había calificado con 3 horas 7 minutos, pero se canceló por la pandemia de Covid-19.