Gran participación en 5º festival de atletismo

Con éxito se llevó a cabo el 5º Festival de atletismo de medio fondo completo en Tequisquiapan 2022, el evento se desarrolló en las instalaciones de la unidad deportiva Emiliano Zapata con la participación de 100 atletas en las categorías veteranos y masters en ambas ramas, libre femenil, libre varonil, sub 16, sub 18 y sub 20.

Los atletas dieron muestra de su preparación para imponer marcas y mejorar sus tiempos en las pruebas de los mil 500 metros, 500 metros, provenientes de León, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Querétaro, informó el profesor a cargo Olaf Serrano.

En esta edición Miguel Ángel Ramírez de Caos Tequisquiapan subió al podio en la sub 18 lo mismo Pedro Hernández de Club San Nicolás

Deportes Atleta consigue subir al podio

En la categoría Sub 16, Daniel Alihaud quedó en tercer lugar por Caos Tequisquiapan en los 600 metros. En la categoría veteranos, Mario Valencia de Talentos Runners quedó en segundo lugar. Edgar Elizondo de Corredores Tequis en la categoría Master ocupó el segundo lugar.

En la transición de la pandemia, el evento siguió llevando a bien los protocolos de sanidad, las condiciones permitieron mayor participación lo que elevó el nivel de competencia para que los atletas rompieran records.

El Festival contó con la presencia de Jonathan Morales que es entrenador olímpico de atleta Andrea Ramírez quien participó en Tokio 2021 en la prueba de maratón. Jonathan Morales ganó la categoría Masters en los 3 mil metros.