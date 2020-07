Gran respuesta

Buena respuesta obtuvo el llamado de Petroleros CEFOMA a jugadores, con la participación total de 168, quienes acudieron en diferentes días a las visorias con miras a formar el equipo de 3ª División en la cancha de pasto sintético “La Kancha”, informaron Rafael Zamora y Félix Martínez del club.

“Fue un buen número de jugadores la intención es elegir lo mejor posible, equivocarnos lo menos posible, tratar de darle la oportunidad a todos los chicos, eso es lo que estamos haciendo”, refirió el profesor Félix Martínez

Petroleros CEFOMA ha encontrado en San Juan del Río una plataforma con muchos talentos juveniles, quienes fueron convocados a formar parte de la 3ª División.

“Hay calidad, hay trabajo, de nuestra parte se está poniendo para mejorar las condiciones que nos presentan y representar de manera digna y de manera excepcional”.

Los jóvenes estuvieron toda la semana en entrenamientos, dando muestra de su deseo por llevar al equipo a la excelencia deportiva.

“La realidad es que desde un inicio no hay compromisos, vamos a elegir lo mejor, hacer que el equipo sea competitivo esa es la idea, la intención es buscar el ascenso, sabemos que en tercera es muy difícil por el número de equipos, las diferentes condiciones a las que nos vamos a encontrar. El objetivo sigue igual, no estamos pensando en no ascender, para eso necesitamos un equipo competitivo, no hay otra manera”, agregó el profesor.

Mientras que el secretario, Rafael Zamora, señaló que lo principal es que Petroleros sea un equipo competitivo, desarrollar el talento de San Juan del Río.

“Sin estar peleado con jugadores que vengan de otro lado, sí queremos que el talento de San Juan del Río se pueda aprovechar, queremos que vengan jugadores a desarrollarse y crezca este proyecto de CEFOMA”.

Las actividades continuarán el lunes con una visoria a los chicos de la liga regional, ya con la gente que pasó el primer filtro, ese mismo día se va hacer otro filtro, el proceso es aun largo y la pasión por el futbol más por lo que los seleccionados se esfuerzan en dar lo mejor.