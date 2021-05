Gran trayectoria

Hablar de la lucha libre es hablar de Lacerado Kids, quien suma 15 años como peleador profesional, empezó en San Juan del Río, ahora radica en Ezequiel Montes. Es en este tiempo que el enmascarado ha visto una gran transformación en las funciones.

“Ha habido mucha transformación en la lucha sobre todo en la extrema, empresas como Deshuesadero, DTU han sacado mucha extrema. También la clásica ha cambiado con otros tipos de proyecciones, de castigos sin perder el llaveo y contra llaveo” explicó.

“En Naucalpan donde he trabajado se ve mucho lo tradicional pero también lo evolutivo, diferentes castigos. Ha destacado lo extremo se avientan del segundo piso es más peligroso pero es lo que he observado”, detalló.

Lacerado Kids formó parte de la escuela de Amo de las Bestias de San Juan del Río, quién usaba serpientes para espantar a sus oponentes. De Cultura Maligna, Estruendo, del Internacional Pantera, quien fue su primer maestro con quien estuvo peleando cerca de una año y medio después se cambió al gimnasio del Atómico y luego del Dragón Oriente II, fue cuando se independizó con su propio gimnasio.

“Empecé desde los 13 años en la lucha olímpica, la libre fue a los 18 años. Siempre por tradición familiar, no tengo algún luchador pero toda mi familia me llevaba a ver las luchas. Desde niño me llevaban a Naucalpan a la Azteca, a la Adolfo López Mateos, Arena México siempre me ha gustado mucho este deporte desde niño”, recordó el peleador.

En tiempos de pandemia, el peleador expuso ha sido complicado porque ha habido pocos eventos pese a ello no ha dejado de entrenar.

A los jóvenes los llamó a que no se metan sustancias ilícitas, que practiquen algún deporte que les pueda llenar ese vacío de ociosidad.

“Luego ya no hay comunicación como antes, cada quien agarra por su lado. Agarren un deporte y una meta en la vida, una carrera, tener en claro hacia dónde vas y en cuanto tiempo”, finalizó.