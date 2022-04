Guadalupe Martínez no baja la guardia

La múltiple campeona mundial, Guadalupe Martínez Guzmán dijo estar contenta de estar en su San Juan del Río, de recibir la invitación a participar en el homenaje al profesor Lucio Álvarez quien fuera una figura de gran importancia en su formación al boxeo profesional.

“Estar en San Juan me gusta mucho ya que soy sanjuanense, siempre he querido representar a mi municipio que por una u otra cosa no se me ha permitido pero siempre he querido traer en mi short un logo que diga “orgullosamente sanjuanense”, representarlo a nivel mundial. Le tengo mucho cariño porque de aquí soy, aquí crecí, aquí empezó mi sueño de ser campeona”, declaró la entrevistada.

Guadalupe no baja la guardia y se prepara para volver al ring y refrendar el título de campeona, regresar a ser monarca del mundo es una de las metas trazadas por la boxeadora.

Deportes El boxeo femenino pega fuerte

Al preguntarle por su profesor Lucio Álvarez dijo está muy agradecida con él por toda las enseñanzas a quien acompañará en el homenaje que organiza la Dirección del Deporte para la mañana del 23 de abril en la unidad deportiva Maquio.

“Fue mi segundo entrenador de boxeo, me da mucho gusto que le hagan un homenaje, que se le aplauda lo que ha hecho en el deporte por los niños, los jóvenes. Ha ayudado a salir a muchos jóvenes que han estado en adicciones o en calle gracias al boxeo. Estoy muy contenta de que lo tomen en cuenta que le aplaudan la labor que ha hecho”, declaró la monarca.

Quien ocupó el título de peso súper mosca femenino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de 2017 a diciembre del 2020, muestra de constancia y disciplina ha sabido reponerse a las amargos momentos como han sido las derrotas en donde hubo un cinturón de por medio.

Deportes Paulina es la mejor de los Guantes Rosas

Sin embargo han sido más las glorias en su carrera deportiva como el haber derrotado a la campeona diamante del CMB, Jessica “Kika” Chávez en una cerrada contienda a favor de la sanjuanense por decisión dividida.

Señaló que hay mucho talento de jóvenes sanjuanenses, quienes merecen todo el apoyo y una oportunidad para cumplir con sus objetivos y colocar a la entidad en el centro del boxeo internacional.