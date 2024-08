Habrá Primer Track Kids Festival

Con el objetivo de promover el atletismo en las nuevas generaciones, el club Caos hizo la invitación a la comunidad de deportistas a participar en el Primer Track Kids Festival el cual se llevará a cabo el 12 de octubre en la pista de la unidad deportiva Emiliano Zapata en Tequisquiapan.

La intención es que los más pequeños vayan desarrollándose en el deporte y la sana competencia, está abierto para la categoría sub 6, en la distancia de 40 a 100 metros, acompañados de sus papás. Sub 8, en las distancias 60, 120 y 300 metros.

Sub 10, Sub 12 en 75, 150 y 600 metros, Sub 14, también en 75, 150 y 1200 metros. La Sub 18 en 80, 150 y 1600 metros, libre y 16 años y más en 100, 300 y 3000 metros.

Con este tipo de eventos Caos busca generar semilleros, futuros campeones, como en algín momento iniciaron los ahora medallistas Angie Mariel Urióstegui, Gerardo Vallarte Rene Feregrino, Luis Ludwig, Bruno Olvera, quienes han destacado en Universiada, lo mismo en Juegos Nacionales Conade.

Lo que motivan a los atletas a seguir formando parte de una generación de talentosos jóvenes, seleccionados a cargo del entrenador Olaf Serrano.