Héctor Altamirano encara un reto complicado con Gallos Blancos

Llegó la hora de demostrar su capacidad como entrenador, Héctor “El Pity” Altamirano no es una persona de excusas, así lo dijo ante un torneo que será complicado para el cuadro queretano, pero intentará tener un equipo competitivo para mejorar el desempeño del equipo respecto a la temporada pasada.

“Soy un tipo de poner pocas excusas, soy un hombre de trabajo, en lo personal siempre me ha gustado trabajar con retos y hoy no es la excepción, hemos trabajo fuerte para tener un equipo competitivo”, dijo.

Deportes ¡Ya está aquí! Jonathan Dos Santos fue presentado oficialmente como refuerzo de Gallos

No se conforma con hacer un buen papel en su debut, el “Pity” busca tener un equipo competitivo que pueda pelearle a los equipos grandes de la Liga MX.

“Estamos pensando en ser un equipo protagonista, que con el equipo que llegó sea un equipo dinámico que y busque el arco rival, debemos tener una buena imagen y el domingo queremos sacar un buen resultado”, afirmó.

La competencia en el vestidor es alta, cada día los jugadores pelean por tener un lugar en el once inicial y eso hace que el equipo tenga un alto nivel.

“Me gustó lo que vi porque generamos mucha competencia, es buena en lo grupal, ha habido gente que me ha sorprendido, tenemos prácticamente definido nuestro once inicial y con la información que tenemos de Toluca vamos a tratar de adaptarnos, los jugadores me han mostrado mucha disposición”.