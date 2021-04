Hermanos Becerril son un referente en el atletismo

Los hermanos Becerril López son un referente del atletismo queretano a cargo del profesor, el también atleta campeón centroamericano Osvaldo Luna Otero por Panthers buscan hacer historia y ubicarse en selección nacional.

Carlos Ernesto Becerril López, con 7 años en pista corriendo la primera vez de forma competitiva en la Olimpiada Nacional de la Educación Básica en 2015 en 600 metros, a partir de ese encuentro ha ido mejorando su rendimiento.

Deportes Querétaro rumbo a los Nacionales

Como el resto de los deportistas, la pandemia cambió muchos de los planes que tenía.

“Ya había clasificado a los Juegos Nacionales en los 3 mil metros me pegó porque era un año que llevaba buena trayectoria y me frenó pero eso no fue un impedimento para que pudiera mejorar sobre todo mejoré mi resistencia a la velocidad, trabajé velocidades más cortas. Ante todo el respaldo de Dios me ha dado mucha fuerza para seguir adelante”, explicó.

Los atletas Carlos y Francisco Becerril se perfilan a los Juegos Nacionales por Querétaro una vez que finalizaron en el 1,3, con un tiempo de 4:06.02, 4:28.02 respectivamente en los mil 500 metros planos en los que fue el Festival de Fondo, Medio Fondo de la deportiva “Emiliano Zapata” en Tequisquiapan.

“Me quiero preparar, iniciar de nuevo el proceso. Fue un tiempo para reflexionar para conocerme mejor y canalizar mi energía a un futuro muy brillante”, señaló el especialista en medio fondo que busca llegar a los 5 mil metros planos.

De igual forma Patricio Becerril López suma 7 años en el atletismo, quien empezó en velocidad en cortas distancias, conforme fue creciendo se propuso más y más hasta llegar a fondo.

“Los mil 500 solo los he corrido una vez y me fue bastante bien hasta cierto punto iba confiado. Mis pruebas fuertes son 3 mil y 5 mil. Me sentí muy bien, creo si pude haberle metido más haberme emparejado, me faltó poco. Contento salgo con un buen sabor de boca”, contó.

Motivados por volver a pista, los atletas continúan con sus entrenamientos sin descuidar las medidas que la pandemia demanda.